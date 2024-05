¿Quién salió de 'Survivor México' HOY miércoles 22 de mayo? Eliminada a días de la final

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cuarta temporada del reality Survivor México se encuentra ya en su recta final, pues será el próximo viernes 24 de mayo cuando se conozca al gran ganador de esta edición, la cual ha sido de las más exitosas para TV Azteca. Y es que como se sabe, la controversia y tensión no ha faltado en ningún capítulo, por lo que todos los televidentes del Ajusco se encuentran al filo del asiento por saber quién se llevará a casa los dos millones de premio.

Durante la noche de este miércoles 22 de junio otro participante tuvo que abandonar la competencia en calidad de eliminado y el público de Survivor México se encuentra en shock por todo lo que ocurrió durante el reciente episodio. En primer lugar, el conductor Carlos Guerrero 'El Warrior' puso en juego el segundo Collar de Inmunidad de la semana, el cual fue obtenido nuevamente por Gabriel Pontones 'El Rasta'.

Hay que recordar que la primera inmunidad individual fue puesta en juego ayer martes y quien la obtuvo fue Esmeralda Zamora, quien además obtuvo el poder de sentenciar a un compañero de forma directa. Ya en el Concejo Tribal, Jean Carlo Rivas 'Lobo' sacó a flote que habían hecho una estrategia antes de la votación, con la cual calcularon que todos fueran a Duelo de Extinción, a excepción de 'Rasta', Esme y él, ya que tenía un tótem secreto.

Esto molestó a los exsobrevivientes, Lizbeth Rodríguez, Ceci Ponce y John Guts, quienes están como observadores en el Concejo Tribal, y de inmediato señalaron que les parecía bajo y cobarde que los competidores continuaran haciendo estrategias a estas alturas en Survivor México; durante todo este momento, Eli Varela prefirió permanecer en silencio. Después de una pequeña discusión, 'El Warrior' pidió a Janette Morales, Beng Zeng, Gaby Fernández, 'Chile' y Edwin Monsalvo que pasaran al juego de eliminación.

¿Quién salió de Survivor México hoy miércoles?

Hace unos momentos se acabó el Juego de Extinción y se confirmó que la persona que debía abandonar Survivor México era Janette Morales, quien no cumplió con el reto que había puesto 'Warrior'. La competidora rompió en llanto cuando el conductor mencionó su nombre por no haber realizado bien la prueba, por lo que varios tuvieron que ir a acompañarla y mostrarle apoyo. "Muchas gracias, un placer estar aquí, me llevo muchísimo aprendizaje", dijo Janette para despedirse.

Fuente: Tribuna