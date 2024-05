¿Se separó de Ben Affleck? JLo es cuestionada sobre su relación en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante su visita a la Ciudad de México para promocionar su última película Atlas, la reconocida actriz Jennifer López fue recibida con muestras de cariño. Esto no pasó desapercibido para la actriz de 54 años, quien expresó su agradecimiento por la cálida bienvenida que le brindaron los mexicanos durante su estancia en el país. Incluso se dijo emocionada por tener la oportunidad de estar aquí y recordó que en años anteriores ya nos había visitado.

La 'Diva del Bronx' hizo su aparición en Plaza Toreo para la alfombra roja de la cinta de acción y ciencia ficción. Decenas de personas se dieron cita desde las 07:00 de la mañana, y enfrentaron calor y mucha espera para poder ver de cerca a la también cantante de géneros como techno pop y R&B. Después de doce horas, al fin López llegó, enfundada en un vestido de color blanco con transparencias.

Antes de atender a los fans que se formaron para conseguir su firma o una foto, la aclamada actriz ofreció un pequeño adelanto sobre su personaje en Atlas. Desde su perspectiva, es alguien que ha experimentado dificultades en su vida y, como resultado, ha desarrollado una gran fortaleza interna. A la par, ahondó en el mensaje que trae la filmación; en este sentido, contó que se basa en una historia de amistad y sanación. Sobre todo, se enfoca en el volver a permitirse confiar en la gente, después de mucho tiempo de estar herida.

JLo en la alfombra roja de 'Atlas'

Pero estas no fueron las únicas declaraciones de JLo. Entre otros temas, los periodistas también sintieron curiosidad sobre cuál es la comida mexicana favorita de la estrella, así como la verdad acerca de los rumores que apuntan a una inminente separación de su esposo, Ben Affleck. Sobre lo primero fue contundente a responder que no se pudo resistir a los nachos con queso y chiles. Por otra parte, se mostró reticente a contestar cuál es su situación sentimental. Sin embargo, llamó la atención que en su mano aún llevaba su argolla de matrimonio.

Sin embargo, hace dos días, algunas fuentes contaron que por parte de Affleck todo sería distinto. Un informante habría dicho que el protagonista de Gone Girl, ya no lleva su anillo de bodas. Esto fue reforzado por el medio Daily Mail, que notificó que el actor de 52 años fue visto manejar su BMW y para este momento ya no portaba su sortija.

