Thalí García envía mensaje a Lupillo Rivera tras 'LCDLF'; se uniría a demanda a Telemundo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y polémica actriz, Thalí García, empleó sus redes sociales para enviarle un mensaje en apoyo y unidad al reconocido cantante de banda mexicano, Lupillo Rivera, después de que este al fin saliera de La Casa de los Famosos, expresando la molestia que debería sentir por todo "lo que nos hicieron", despertando el rumor de que se uniría a la demanda que puso en contra de Telemundo.

Como se sabe, después de que Thalí salió huyendo, al patear una puerta de la casa, comenzó a arremeter en contra de la producción de dicho reality show e interpuso una demanda, alegando que ejercieron abusos de poder, de fraude, de amenazas y de incluso llegar a drogarlos con calmantes para evitar que se revelaran e hicieran lo que ella hizo, asegurando que todo lo que se ve no es más que un guion creado.

Uno de los motivos por los que la exactriz de El Señor de los Cielos afirmó que tomó la decisión de salirse y de alzar la voz en contra de la empresa, es porque afirma que quisieron enlodar su imagen, obligándola a tener un romance con Lupillo, lo que de paso podría arruinar su matrimonio de más de ocho años. Ante esto señaló que el hermano de Jenni Rivera siempre fue un auténtico caballero con ella y jamás se aprovechó.

Por lo que ahora que todo acabó, decidió salir a mostrar su apoyo por completo a Lupillo, declarando que deben unirse contra la empresa, debido a que durante su estadía en dicho programa fue acusado de acosador y violento por todo lo que sucedió con Ariadna Gutiérrez: "No me equivoqué contigo. Nos vamos a recuperar de todo esto, ya verás. No hay mal que por bien no venga. Nuestras familias mereces lo mejor de nosotros. Aquí estamos firmes como siempre, es un placer saberte fuera de ese lugar y espero muy pronto poder darnos un fuerte abrazo".

Finalmente, la también presentadora a través de su cuenta de Instagram declaró que desde afuera vio todo como una serie de suma violencia, por lo que aquí le pidió su apoyo para avanzar en este proceso legal: "Estuvo rudo todo desde aquí afuera, pero van a pagar por lo que nos hicieron y la gente que se fue volverá. En manos de Dios y con la frente en alto en siempre. Abrazo fuerte a ti y a tu familia".

