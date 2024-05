Tras 14 años en Televisa y 'rechazo' en 'Hoy', conductora llega a 'VLA' con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien comenzó su carrera en Televisa hace 14 años y que hasta llegó a formar parte del programa Hoy, dejó sin palabras a los televidentes debido a que este miércoles 22 de mayo apareció en la competencia Venga la Alegría dando una fuerte noticia. Se trata de la carismática Belinda Urías, quien es hermana de la también exitosa conductora Cynthia Urías.

La nacida en Los Mochis, Sinaloa, inició su carrera en el canal Bandamax, donde pudo conducir programas como Vámonos Recio, Las más picudas, entre algunos otros. No obstante, en el mes julio de 2021 decidió abandonar este canal, rompiendo en llanto al despedirse de todo su público y colegas. Belinda además ha sido conductora invitada en el matutino Hoy y hasta Cuéntamelo YA!, donde trabaja su hermana.

Mientras que en el año 2022 intentó ser parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy acudiendo a los castings, pero finalmente no la aceptaron entre las participantes. El periodista Álex Kaffie aseguró que la conductora sinaloense no se quedó en el programa porque Galilea Montijo sigue 'odiando' a su hermana Cynthia Urías, con quien se rumora la tapatía tiene muy mala relación desde hace años.

Pero durante la mañana de miércoles Belinda apareció en la empresa de la competencia, TV Azteca, hablando de una delicada situación. La famosa estuvo de visita en las instalaciones de esta televisora y reporteros de VLA la abordaron para cuestionarle sobre la denuncia pública y legal que hizo la actriz María José Suárez en contra de 'Chito' Villegas por supuesta violación sexual, pues ella era muy cercana al conductor.

Urías le mencionó a la prensa que ella estaba sorprendida por esta situación: "Es algo que me sorprendió muchísimo, sí me shockeó, lo conozco desde mucho tiempo y con mi hijo mayor, a veces me ayudó a cuidarlo, 'Chito' era para mí como un hermano". Además, la conductora compartió cuál es su postura ante esta situación: "Si es cierto, se tiene que hacer responsable y que si no es verdad, pues que salga a la luz".

Incluso, dijo que espera que las autoridades resuelvan este caso lo antes posible: "Estoy a la expectativa, lo veo que sigue trabajando, me imagino que es cuestión de las leyes, las cosas como deben de ser". Belinda comentó que tiene años sin tener contacto con 'Chito' y le envió un mensaje a María José: "Le creo, porque muchas veces nos callamos por años, por miedo, por muchas cosas, lo único que puedo decir es que la apoyo y que se haga justicia".

Fuente: Tribuna