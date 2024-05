Tras alertar a sus fans por presunto problema de salud, Natalia Jiménez rompe el silencio

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles, 22 de mayo, te contamos aquí en TRIBUNA, que Natalia Jiménez había sido reportada como hospitalizada por una laringitis, luego de que celebró sus 20 años de trayectoria en la industria musical, con un concierto en la Arena de la Ciudad de México, al que invitó a grandes celebridades como es el caso de María José y de Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta.

La noticia se popularizó por una serie de fotografías que Natalia compartió a través de sus redes sociales; sin embargo, para la tarde del día de hoy, la propia cantante de El Sol No Regresa compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, el cual tituló con la oración: “No crean todo lo que leen, aquí les explico todo”, y es que las imágenes habrían sido sacadas de contexto a un grado en el que se llegó a especular que la famosa se encontraba grave.

Según declaraciones de la propia Natalia Jiménez, en días pasados si llegó a enfermarse de faringitis o de otra enfermedad que termina con “otitits”, no fue una situación tan grave como se planteó en la prensa, sino por el contrario, se recuperó antes del concierto en la Arena de la Ciudad de México; pero luego de dar su presentación sufrió una recaída por lo que tuvo que regresar al hospital para que le dieran un tratamiento y la estabilizaran.

“Como bien saben, este mes yo he estado un poco así (regular) de salud, me dio una faringitis, con una otitis, y todo lo que acaba en itis, hace ya como tres semanas, y cuando fui al concierto de Aguascalientes y al de la Arena, la verdad es que yo todavía no estaba al 100 recuperada, y tuve una recaída después, entonces tuve que ir de nuevo con mi doctor.”