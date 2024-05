Tras asalto y muerte de su chófer: Eduin Caz habla del trágico atraco en carretera de EU

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de haber sufrido asalto y la triste muerte de su chófer y gran amigo, 'El Boni', recientemente el famoso y reconocido cantante de banda, Eduin Caz, acaba de brindar una entrevista a TV Azteca, en donde decidió hablar del trágico atraco que vivió junto a su familia en la carretera de Estados Unidos y también del dolor al perder a parte de su equipo de esa forma tan inesperada.

El reconocido vocalista de Grupo Firme, se convirtió en una víctima más de la delincuencia, luego de que el pasado 10 de mayo fuera despojado de algunas de sus joyas, que están valuadas en varios millones de pesos. Tras revelar en redes sociales que su camioneta personal fue saqueada por un grupo de delincuentes en San Antonio, Texas, después del concierto que ofreció como parte del tour La Última Peda.

El cantante mexicano rompió el silencio y en entrevista para el programa Venga la Alegría contó: "Traía yo a mi mamá, a mi tía, traía un sobrino y cuando nos bajamos de la camioneta, fue cuando pasó eso. Yo le doy gracias a Dios que me acababa de bajar de la camioneta, porque eran tres carros los que llegaron, o sea, ya iban con malicias, y si no me movía de todos modos me iban a pegar, mejor qué bueno que me bajé".

Eduin Caz. Internet

Dejando en claro que no quiere volver a hablar públicamente del incidente, del que trascendió que entre los objetos robados se encuentra un reloj de oro blanco con un costo de casi 2 millones de pesos, el intérprete de Ya Supérame lamentó la muerte del chofer de su agrupación: "Verdaderamente era un elemento muy importante en el equipo, era muy querido, obviamente le lloramos mucho, y esperemos que ya esté descansando y la familia tenga una pronta resignación.

Finalmente, y pasando a temas más agradables, el hermano de Johnny Caz se dijo agradecido de que los videos que circulan en las redes sociales, en los que aparece diciendo palabras altisonantes y que él mismo comparte ya sea en Instagram o en X, antes conocida como Twitter, son del agrado del público y se están haciendo virales: "En lo personal soy bien mal hablado y la gente se divierte bien, eso es lo bonito de la gira".

Fuente: Tribuna del Yaqui