Tras muerte de Verónica Toussaint, filtran estremecedora noticia de la exactriz de Televisa

Ciudad de México.- Después de la tan inesperada muerte de la reconocida presentadora de TV y famosa actriz, Verónica Toussaint, recientemente se ha recordado unas declaraciones de la que fue una de las estrellas más reconocidas de Televisa, en la cual filtró una estremecedora noticia que dejó a sus miles de fans con sus declaraciones sobre la drástica decisión que tomó para no perder el cabello.

Desgraciadamente el pasado jueves 16 de mayo, se anunció en el programa nocturno de Ciro Gómez Leyva, que Toussaint a sus 48 años perdió la vida tras una recaída en el cáncer de mama que padecía. Es por eso que en estos días se han recordado los momentos más divertidos y también los más complicados de su vida, como su lucha para mantener su larga cabellera y no perderla durante las sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Es por eso que en la revista TV Notas, el pasado martes 21 de mayo recordaron la entrevista que Verónica le brindó a las famosas periodistas y presentadoras, Gloria Calzada y Paola Rojas, con respecto a este intenso proceso y cómo es que logró no perder el cabello dentro de este, el cual se basó en usar una terapia por usar un casco enfriador del cuero cabelludo los días que tenía la quimioterapia, pues esto ayudaba a protegerlo y fortalecerlo.

Estuve con ese casco que me enfriaba el coco a 1 grado centígrado y que, terminando la quimio, tenía que quedarme 4 horas con él, una hora antes y 4 horas después con el casco. Luego me ponía hielo todos los días y me lavaba el pelo con agua fría y cuidaba el pelo mucho. Porque también la cuestión de ver cómo se cae el pelo es muy fuerte", dijo en su momento.

Pero lo que llegó al corazón de los espectadores y fans de la presentadora de Qué Chulada, fue el hecho de que señaló que su interés en mantener su cabello no era por vanidad, sino por una cuestión psicológica, expresando que: "Verte al espejo y verte enferma es lo que hace la diferencia. Tomé la decisión de que quería intentar el casco frío porque no quería perder el pelo. Porque no me quería sentir enferma. Decidí en cuanto me dieron el diagnóstico que yo no estaba enferma. Tenía un tumor de cáncer, pero yo no estaba enferma".

Ante esto, aclaró de manera contundente que para ella era importante el no verse enferma y que los demás no la vieran tampoco de aquella manera, ni tampoco débil: "No quería que se me identificara como 'Pobrecita, está enferma'. Yo no soy víctima. Yo no estoy enferma. Estoy batallando para que se me quite este tumor, voy a hacer lo que tenga que hacer para que se quite el tumor y que no regrese, pero no me identifico con estar enferma. Ese es el valor que yo le di al pelo".

