Tras unirse a 'Sale el Sol', destapan 'romance' gay entre productor y exconductor de 'VLA'

Ciudad de México.- Tal parece que después de que en Sale el Sol se hiciera oficial que nuevos presentadores se unieron a sus filas, tras el despido de los anteriores, las cosas ya se pondrían intensas, dado a que hace poco que destaparon un presunto romance gay entre el famoso productor de programas de TV, Dio Lluberes, y el exconductor de Venga la Alegría y actor de melodramas, Rafael Serdán.

Como se sabe, hace un par de semanas que en el matutino de Imagen TV se realizaron nuevos cambios para tratar de elevar los niveles de rating, los cuales desde mediados del 2023 a la actualidad, se ha mantenido por debajo del promedio, por lo que incluso se corrió el rumor de que si las cosas se mantenían así iban a sacar el concepto del aire y lo sustituirían por un programa diferente que llamara más la atención.

Pero al final, los altos mandos de la televisora optaron por hacer un despido masivo y cambiar a la mayoría de sus anteriores presentadores, dejando únicamente a Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Paulina Mercado al aire, trayendo a grandes celebridades, como Ingrid Coronado, que es tomada como la mayor esperanza, Serdán, Mark Tacher, Mauricio Islas y muchos otros más que cubrirán todas las secciones.

Rafael Serdán. Internet

Y ahora, a pocas semanas de que llegaran estos nuevos presentadores y que Dio se integrara a la producción, en el canal de YouTube de Kadri paparazzi, se afirmó que Serdán y el antiguo presentador de Venga la Alegría, ya habrían comenzado una relación sentimental: "Se dice que mientras el matutino se está hundiendo y que no levanta el rating, algo más sucede en las entrañas de la producción… nos enteramos que Diógenes andaría de romance con nada menos que Rafa Serdán".

Finalmente, los comunicadores de dicho canal de YouTube, señalaron que al parecer el exproductor de Hoy Día controla cada detalle que rodea la vida de Rafael y no dejaría que ninguna mujer u hombre de la producción pase más tiempo del necesario con él: "Es muy celoso con Rafa, pues rumoran que no deja que ninguna mujer interactúe con él y que lo cuida mucho para no perder su amor, o al menos, eso es lo que nos enteramos".

Dio Lluberes. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui