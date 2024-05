VIDEO: Exesposa de Cristian Castro da su opinión sobre los insultos hacia el cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde la semana pasada los nombres de Mariela Sánchez y Cristian Castro han estado en boca de todos, luego de que se filtrara una conversación virtual protagonizada por la ahora exnovia del cantante. Varias figuras han dado su opinión acerca del tema, como Pati Chapoy, el hermano de Castro y hasta la exesposa de la estrella, Carol Victoria Urbán, con quien estuvo casado en 2017 durante un mes.

En una serie de mensajes, tanto de texto, como de audio, ella se dedicó a hablar mal de quien en ese momento era su novio. Pasando por insultos como "gordo", "detestable", hasta "sucio". Dice un refrán que las palabras se las lleva el viento, pero en esta ocasión las palabras hicieron eco y llegaron para quedarse, aún cuando la empresaria ha emitido disculpas públicas por ofender al famoso. Desde Argentina, la profesional en bienes raíces abordó los recientes eventos que la han colocado en el centro de la atención mediática. En su comunicado, Sánchez relata cómo fue su ruptura con el mexicano y confirmó la veracidad de los audios en los que se le escucha expresar comentarios súper fuertes hacia él.

Mariela Sánchez contó que se dejó llevar por el enojo y el impulso y habló sin pensar. Asimismo, Sánchez manifestó sentir "dolor" y "arrepentimiento", pero nada de ello ha valido para que fandom y el público en general del intérprete de éxitos como Azul y No podrás, la perdone.

En medio de toda esta controversia, medios de comunicación acudieron con Carol Victoria Urbán para preguntarle su postura con respecto a los insultos que recibió su ex. Con mucho tacto, la hija del reconocido músico Víctor Urbán, compositor y catedrático mexicano, se limitó a decir que ella no es nadie para juzgar la situación. A la par, mencionó que "cada quien lleva la vida que quiere" y que por tanto, "somos libres de hacer lo que queramos". En cuanto a su relación actual con Cristian Castro, Urbán afirmó que ya no tienen contacto desde hace mucho tiempo. "Fue hace mucho tiempo, además. Sí, ya. Bien, una experiencia de mucho aprendizaje", añadió.

Por otra parte, Marcos Valdés, medio hermano de Cristian Castro, aseguró que ella sólo lo quería por dinero y beneficiarse del reconocimiento del que gana el actor.

Yo nunca hablo mal de las mujeres, sobre todo porque mi madre es mujer, mis hermanas son mujeres... lo que no se vale es que llegues a un país a hablar cuando te tratan bien, como una reina".

Fuente: Tribuna Sonora