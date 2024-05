Aleks Syntek afirma que “no hay éxito sin haters” tras las controversias que lo rodean

Ciudad de México.- El reconocido cantante y compositor Aleks Syntek ha hablado sobre sus recientes declaraciones controvertidas, incluyendo un polémico momento que hizo durante una entrevista donde tiró el disco de la artista Karol G al excusado. En una declaración donde Syntek se sinceró, él abordó estas polémicas y reflexionó sobre el éxito en la industria musical.

Syntek, conocido por éxitos como Tu necesitas y Sexo, pudor y lágrimas, reconoció que desde 2018 ha estado en medio de varios 'dimes y diretes', especialmente cuando habla de más en los podcasts. Sin embargo,apuntó que siempre ha asumido la responsabilidad por sus palabras y ha pedido disculpas en sus redes sociales cuando ha sido necesario. En palabras del cantante:

Ha sido mucho los dimes y diretes que he tenido desde el 2018 para acá en los podcasts, pero en todos casos, siempre he pedido disculpas en mis redes."

Durante una entrevista para el programa Hoy, Syntek hizo énfasis en que estas controversias siempre acompañan a la fama que ha acumulado a lo largo de décadas en la industria musical. Reconoció que las entrevistas largas, como las que se realizan en podcasts, pueden llevar a malentendidos o a situaciones que se hacen mas grandes y pueden perjudicar la imagen del artista. Sin embargo, subrayó que en el mundo del entretenimiento, "hay público para todo". Según sus palabras:

El punto más importante que destacó Syntek es que no hay éxito sin críticas. Señaló que en las redes sociales, la presencia de "haters" es indicativa de que uno está destacando.

Si en tus redes sociales nadie te tira carrilla, algo andas haciendo mal. No hay éxito sin haters, o sea, si en tus redes sociales nadie te tira carrilla, algo andas haciendo mal, no estás destacando, hagas lo que hagas te van a criticar

Lo importante es no comprármela ¿no?, porque si me la comprara ya me hubiera retirado hace mucho ‘ya la gente no me quiere, estoy bien funado’, y hay que entender que no hay éxito sin haters