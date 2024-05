¿Burla? Ex de Jorge Losa envía recadito a Ferka tras ruptura por infidelidad de Jorge Losa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y famosa presentadora de TV, Mayte Carranco, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente brindó una entrevista en la que no dudó en enviarle un fuerte recadito a la famosa actriz y también conductora, Ferka, que fue señalada precisamente de robarle el amor del guapo galán de melodramas español, Jorge Losa, después de que se dijera que el actor de Televisa lo ocasionó por una infidelidad, ¿acaso se burla?

Como se sabe, en el 2022, María Fernanda Quiroz y Losa se convirtieron en pareja de baile dentro del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, y al ser su química tan buena en la pista de baile, comenzaron rumores de amoríos entre ambos, que terminó por hundir la relación que Jorge tenía en ese momento con Carranco. Aunque el español y la mexicana negaron ser amantes, Mayte en varias ocasiones dejó en claro que él le fue infiel con ella y que por eso se separaron.

Y ahora, a un par de semanas que se confirmara la separación de los exintegrantes de La Casa de los Famosos México, donde formalizaron su romance, y que aparentemente haya sido porque el guapo galán español repitió y le habría sido infiel a Ferka, supuestamente con la guapa actriz e influencer, Serrath, reporteros del programa Hoy no dudaron en interceptar a Mayte para cuestionarle que piensa sobre esta separación y sus polémicos motivos.

Aunque al inicio trató de cambiar el tema, la presentadora de Cuéntamelo Ya!, al recibir insistencia dio una respuesta muy diplomática y le mandó a decir a los dos exparticipantes de Guerreros 2020 que no tiene nada en su contra y les desea lo mejor siempre: "Es un tema que no me corresponde hablar. La verdad no tengo nada qué comentar respecto a ese tema. Como dices tú ya pasó muchísimo tiempo. Ya estamos en otra sintonía diferente, y pues, nada, desearle en general al mundo que sean felices, que venimos a este mundo a crecer, evolucionar, estar llenos de luz y cosas bonitas

Finalmente, la colega de Roxana Castellanos quiso dejar en claro que hoy en día se encuentra muy ocupada y la realidad es que se mantiene enfocada en el programa de la empresa San Ángel antes mencionado, y el lanzamiento de su nueva música, negando que en esta haya algo dedicado para Jorge: "Te platico que estamos grabando Cuéntamelo Ya!, que viene mi disco. Estoy grabando mis canciones y actuando también muy feliz, muy emocionada y muy agradecida"

Fuente: Tribuna del Yaqui