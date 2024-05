Christian Nodal y Cazzu confirman ruptura; Belinda así reaccionaría a la triste noticia

Ciudad de México.- La famosa exactriz de Televisa y también cantante, Belinda, de nueva cuenta se encuentra siendo tendencia en las redes sociales, debido a que después de que el reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, empleara sus cuentas para confirmar su ruptura sentimental de la madre de su hija y también cantante, Cazzu, pues se dice que tendría una inesperada reacción a esta tan triste noticia.

Fue este jueves 23 de mayo cuando Nodal a través de su cuenta de Instagram que confirmó que su relación con la rapera de origen argentino había llegado a su fin: "Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti", dejando en claro que estaba muy agradecido con todo lo que vivieron juntos.

Ante este hecho, la reconocida intérprete de Nena Trampa también empleó sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus fans y que pronto estará de nuevo bien, pues todo sana: "Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana".

Ahora, un par de horas después de ambos comunicados, la reconocida actriz se volvió tendencia a través de X, anteriormente conocido como Twitter, dado a su pasada relación con Nodal, así que estuvieron siguiendo sus movimientos tras la separación de los cantante, y aunque no ha dicho nada como tal, varios de sus fans consideran que sí reaccionó de manera contundente y casi burlesca.

Esto pues mediante sus historias de la red social, compartió un promocional de su nuevo tema, 300 Noches, al lado del reconocido cantante, Natanael Cano, señalando que dado a su letra, podría estar lanzando un mensaje que podría abrir el canal para un reencuentro o tal vez a modo de burla de esta inesperada separación, sin embargo, nada es seguro hasta que Belinda salga a hablar de ello, aunque no se cree que haga algo.

300 noches han pasado y sigo pisando el pasado, no puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado, Baby, míranos ahora somos dos extraños y se siente tan extraño que después que me jodiste todavía te extraño, Baby, míranos ya di todo y no se nos dio, no fue por mí que no funcionó, fue por ti que todo se jod..., todo se jod...", dice un fragmento de la canción.