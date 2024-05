¿Demandará a Telemundo con Thalí? Lupillo Rivera se encuentra en la actriz y esto responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y polémico cantante de banda, Lupillo Rivera, recientemente volvió a dar de que hablar, debido a que en una entrevista en vivo se reencontró con Thalí García, y entre sus conversaciones habría dado una contundente respuesta de que sí podría demanda a Telemundo junto a la reconocida actriz y también presentadora como se ha dicho, después de todo drama que han vivido.

Como se sabe, la exactriz de El Señor de los Cielos tiene una demanda en contra de la empresa, pues afirma que trataron de manchar su imagen, que quisieron creer un romance falso con Lupillo y muchos agravios en contra de ella y el resto de los participantes de La Casa de los Famosos 4, por lo que no se quedaría de brazos cruzados y los haría "pagar por todo" lo que le habían hecho.

Y ahora, después de que el famoso cantante de temas como Fondo, Fondo, saliera de la casa y esta le mandara un mensaje, los rumores de que Lupillo se unirá a su demanda cada vez son más fuertes, especialmente ahora que durante su entrevista en El Show de Piolín, Thalí se presentó de sorpresa y le expresó la admiración que sentía por él al haber resistido tanto adentro, destacando que ella siempre lo apoyó: "Qué emoción poderte ver. No tienes por qué estar nervioso. He estado aquí siempre. Tus hijas te lo pueden decir. Lo hiciste muy bien. Resististe como los grandes".

Mientras hablaban de todo lo que sucedía al interior del reality show, el hermano de Jenni Rivera le dio la razón a García con respecto a que se inventarios muchas cosas, destacando que: "Hay cosas que no fueron ciertas. Yo siempre supe que Thalí tenía a su familia… y no tener a sus hijos era una desesperación en La casa". De esta forma negó su romance con la joven, y además reafirmó su postura de que no está conforme con su lugar dentro del programa, así que podría haber consecuencias.

Aunque ninguno ha dicho si es que van a unirse en este proceso legal, Lupillo ya informó que demandaría a Rodrigo Romeh y a Ariadna Gutiérrez por difamación y daño moral, y Thalí reafirmó que se vienen cosas grandes juntos si así lo desea Lupillo: "Se convirtió en un amigo, es un señor que admiro. Se ganó mi cariño, mi confianza. Vale la pena mencionar que uno entra con un fin y cuando sales y descubres la verdad, es muy diferente… Somos grandes amigos y mientras quiera, va a ser así".

Fuente: Tribuna del Yaqui