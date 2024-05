Exgalán de Televisa afirma que Máynez y MC sabían de los peligros en mitin: "Irresponsables"

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El reconocido exgalán de Televisa y también modelo mexicano, José Luis Reséndez, acaba de emplear sus redes sociales para lanzarse en contra del candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, asegurando que tanto él como su equipo de Movimiento Ciudadano, sí tenían conocimiento de los graves peligros del mitin ante las inclemencias del clima, pero que fueron "irresponsables".

Desgraciadamente el pasado miércoles 22 de mayo, durante el cierre de campaña de la candidata Lorenia Canavati de Movimiento Ciudadano, en el municipio en Nuevo León, San Pedro Garza García, a causa de una fuerte ráfaga de viento se cayó una estructura, la cual generó una serie de irreparables daños, pues hirió de gravedad a docenas de asistentes y asesinó a varios.

Un par de horas después, el candidato a la presidencia de México, brindó una entrevista en la que afirmó que: "Voy a estar al pendiente de las 54 personas lesionadas, de sus familiares, de las 6 personas que han sido reportadas como fallecidas, creo que tenemos que tener un alto grado de solidaridad porque no hay nada que pueda reparar un accidente de esta naturaleza, un daño de esta naturaleza… No van a estar solas, no van a estar solos en esta tragedia y en las consecuencias que tenga esta tragedia en sus vidas". Cabe mencionar que actualmente se sabe que las sumas ascendieron a 9 muertos y 121 heridos, hasta ahora.

Pero, pese a que Jorge afirmó que todo fue inesperado, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió un comunicado en el que se afirma que Conagua con varias horas de anticipación anunció las lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, afirmando que: "Algunos quieren evadir responsabilidades diciendo que fue un acto imprevisto de la naturaleza, NO señores, en este tipo de eventos masivos existen artículos estipulados por ley que hay que cumplir y acatar. Para que precisamente no ocurran este tipo de tragedias".

Ante este hecho, el exactor de El Señor de los Cielos declaró que no lograba entender como es que pudieron exponer de esa manera a toda esa cantidad de gente, y como es que hicieron para convencerlos de ello: "Me pregunto, cómo es un evento de campaña y siempre acarrean mucha gente y familias, ¿Cuánto recibirá alguien por ir a exponerse de esa manera o si te obligan a ir condicionándote de alguna manera?".

Fuente: Tribuna del Yaqui