Filtran avance de la segunda parte de 'Bridgerton 3' ¿Cómo será el final de la serie de Netflix?

Estados Unidos.- La esperada tercera temporada de Bridgerton ha llegado a Netflix finalmente y los fanáticos ya están ansiosos por descubrir lo que sucederá en la segunda parte. Inspirada en las novelas de Julia Quinn, esta temporada ha dividido su estreno en dos partes, y recientemente se filtró en redes sociales un avance que ha dejado a todos especulando sobre el gran final de temporada.

La duda principal que tienen los seguidores de la serie es sobre la fidelidad de la trama a los libros. La tercera temporada de Bridgerton se basa en el cuarto libro de la saga, Seduciendo a Mr. Bridgerton, que se centra en el romance entre Colin Bridgerton (interpretado por Luke Newton) y Penelope Featherington (interpretada por Nicola Coughlan). Los fanáticos están ansiosos por saber si Penelope, quien guarda el gran secreto de ser ‘Lady Whistledown’, finalmente se casará con su gran amor, Colin.

En el avance filtrado, se puede ver que la relación entre Penelope y Colin tomará un rumbo decisivo, ya que el tráiler muestra escenas de su boda. Sin embargo, la felicidad de los recién casados se ve amenazada cuando Eloise Bridgerton advierte a Penelope que debe confesarle a su hermano que ella es la verdadera autora de la columna de chismes más leída de la alta sociedad.

En las novelas de Julia Quinn, es Colin quien descubre la identidad secreta de Penelope. Él la sigue una noche cuando ella se dirige sola a un lugar peligroso, y al sorprenderla, le pide matrimonio. Aunque esta revelación provoca un fuerte conflicto entre ellos, también lleva a una de las escenas más románticas de los libros, un momento que los fans esperan ver en la adaptación televisiva.

No obstante, las complicaciones no terminan ahí. Lady Danbury ofrece una gran recompensa a quien delate a ‘Lady Whistledown’, lo que lleva a Cressida Cowper a mentir diciendo que ella es la famosa columnista con el fin de quedarse con el dinero. Penelope, decidida a no permitir que su enemiga se lleve el crédito, publica una última columna en la que desenmascara a Cressida como una impostora. Este acto de valentía de Penelope la pone en peligro, pero Colin, demostrando su amor y apoyo, la presenta ante la sociedad como la verdadera ‘Lady Whistledown’.

La tercera temporada también seguirá explorando otros personajes y sus historias, pero el foco principal se mantiene en el romance ‘Polin’. Además, la serie ha sido aclamada por su ambientación y sus impresionantes vestuarios, además de la música que mezcla canciones pop actuales con música de la época en la que esta ambientada la serie. Mira el avance filtrado dando clic aquí.

