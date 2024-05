Horóscopos Mhoni Vidente del fin de semana: Suerte del 24 al 26 de mayo de 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México. – Ya llega el fin de semana y con esto tienes decisiones importantes que tomar, por lo que es clave que consultes cuál es el horóscopo de Mhoni Vidente de los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. ¡Toma nota de los mensajes de los astros!

Aries

El 24 de mayo será un día lleno de energías positivas para Aries. Es un buen momento para realizar planes laborales y buscar nuevos ingresos, incluso iniciando un negocio. El fin de semana será de trabajo extra y organización de estudios. Una fiesta el sábado requerirá llevar algo de plata para protegerse de envidias. Un amor del pasado buscará solucionar rencores, y podrías decidir tener una mascota o inscribirte en un curso de yoga y pilates. Los números de suerte son 21 y 33, y el color de la suerte es el rojo.

Tauro

El fin de semana será de decisiones personales, especialmente en el ámbito amoroso. Si la pareja no está en sintonía, es mejor seguir adelante. El 24 de mayo traerá oportunidades laborales, pero es importante ser discreto. Habrá un reacomodo en casa, y una invitación a la naturaleza ayudará a renovar energías. Los números de suerte son 23 y 40, y el color de la suerte es el verde fuerte. También podrías cambiar tu celular por uno más reciente.

Géminis

El fin de semana estará lleno de festejos y regalos sorpresa. El 24 de mayo es ideal para prender una vela roja para fortalecer las energías cósmicas. Habrá una invitación a viajar con la familia, cambios en la vida para ser más productivo y la oportunidad de empezar un nuevo negocio. Problemas de estómago e intestino podrían aparecer, así que mantén la dieta y el ejercicio. Los números de suerte son 06 y 41, y el color de la suerte es el naranja.

Cáncer

Días de fuerza espiritual, sorpresas de la pareja y la llegada de un amor verdadero. Si el trabajo actual no satisface, es buen momento para buscar uno nuevo. Un dinero extra por lotería podría llegar con los números 13 y 40, y el color de la suerte es el amarillo. Viajes y decisiones sobre estudios o cambios de look también están en el horizonte. No confíes demasiado en los amigos, ya que podría haber traiciones.

Leo

El fin de semana traerá buena actitud para empezar una rutina de ejercicio y dieta. Una propuesta de negocios o un nuevo proyecto aparecerá el viernes. Habrá muchas reuniones y fiestas, así que cuida el consumo de alcohol. Un golpe de suerte con los números 06 y 31, y el color de la suerte es el blanco. Arreglos en casa y una comida familiar también están previstos.

Virgo

El viernes será un día de suerte para solucionar asuntos legales o buscar un nuevo empleo. Un curso de inglés y una relación amorosa con signos de Capricornio o Cáncer podrían aparecer. Viajes rápidos con amigos, suerte en juegos de azar con los números 05 y 20, y el color de la suerte es el verde claro. Cuida las inseguridades en la relación de pareja y no pienses demasiado en lo negativo.

Libra

El fin de semana será de reacomodo en la vida amorosa, terminando relaciones que no funcionan. El 24 de mayo, prende una vela roja para atraer energías positivas. Ahorra dinero y no compres lo innecesario. Un dinero extra podría llegar por la venta de una propiedad o coche. Cursos de superación personal y fiestas con amigos también están previstos. Cuida la salud y las firmas de contratos. Los números de suerte son 01 y 33, y el color de la suerte es el blanco.

Escorpio

El fin de semana será de reinvención personal, especialmente en trabajo y amor. El viernes será un buen día para solucionar problemas legales. Proyectos de negocio con socios familiares tendrán éxito. Un golpe de suerte con los números 10 y 23, y el color de la suerte es el azul. Fiestas y cursos de idiomas también están en el horizonte.

Sagitario

El viernes será un día especial, ideal para hacer cambios importantes como mudanzas o viajes. Fiestas y momentos familiares serán importantes. Los solteros encontrarán amor compatible. Un golpe de suerte con los números 17 y 66, y los colores de la suerte son el rojo y amarillo. Cierra capítulos del pasado y enfócate en el presente.

Capricornio

El viernes traerá cambios laborales repentinos, así que mantén una actitud positiva. Habrá invitaciones a fiestas y cambios de look. Pagos atrasados se pondrán al día y un amor nuevo aparecerá. Un golpe de suerte con los números 27 y 30, y los colores de la suerte son el azul y naranja. Cuida la salud, especialmente problemas de úlceras y gastritis.

Acuario

El viernes será un día de buenas noticias y reuniones sociales. Mantén precaución con el alcohol y manejo. Cambios positivos están en el horizonte, así que prende una vela blanca para atraer buena energía. Cuidado con los amores complicados. Un golpe de suerte con los números 18 y 99, y los colores de la suerte son el blanco y azul. Trabaja en asuntos del hogar y compra ropa nueva.

Piscis

El fin de semana estará lleno de energías positivas. Es buen momento para considerar créditos importantes y recibir visitas de amores lejanos. Un golpe de suerte con los números 23 y 40, y los colores de la suerte son el amarillo y naranja. Prepara un viaje familiar y ordena tus documentos personales. Cuida las pertenencias en la calle y sé más precavido.

