'Hoy' en shock: Maryfer Centeno hunde Máynez tras tragedia en mitín de Movimiento Ciudadano

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado miércoles, 22 de mayo, se vivió un hecho trágico en las inmediaciones del campo de béisbol de El Obispo, en la alcaldía San Pedro, del municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, donde se tenía programado un mitin por el cierre de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati. En dicho evento también se encontraba el aspirante a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez.

Como algunos ya sabrán, la celebración se llevaba a cabo con normalidad; sin embargo, en determinado momento los fuertes vientos tiraron unas torres y la pantalla gigante que se encontraba en el lugar, lo que generó un colapso en el escenario, el cual dejó un saldo de 56 heridos y aproximadamente nueve muertos (cifra que se mantiene como oficial en el momento en el que se escribió esta nota).

Como suele ocurrir cada vez que un hecho toma relevancia en la vida del país, la colaboradora de Hoy, Maryfer Centeno, compartió un análisis sobre lo ocurrido, en el que habló sobre la reacción que tuvo Máynez al momento del colapso; sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por la gente, quienes juzgaron a la grafóloga y experta en el lenguaje corporal de tener ciertos intereses en contra del candidato.

Maryfer Centeno se lanza contra Máynez por su reacción en el mitín de Movimiento Ciudadano

En su video, de apenas 1 minuto y 30 segundos, Maryfer critica a Máynez porque su primera reacción ante el peligro fue intentar ponerse a salvo, puesto que desde su perspectiva, las personas suelen salir a proteger a los demás, ya que evolutivamente esto habría asegurado la supervivencia de los seres humanos, cosa que el aspirante no hizo, sino que por el contrario, intentó ponerse a salvo. Dicha situación también fue tomada como algo natural para la audiencia de Centeno.

“Evidentemente la prioridad de Jorge Álvarez Máynez era salvar su vida, su instinto de supervivencia que proteger a otra persona. Generalmente, los seres humanos tendemos a protegernos entre nosotros, esto es evolutivo, sino no habríamos sobrevivido. Cuando estamos en un momento de supervivencia, nuestro cerebro se pone en modo huida o parálisis y además hemos visto en tragedias, en lugar de aventar a alguien, la gente sale arriesgando su propia vida.”

Según declaraciones de Maryfer, la reacción de Máynez le pareció algo muy fuerte, sobre todo cuando se habla de una persona que está por ocupar un cargo tan importante como lo es la presidencia del país; finalmente, la experta aseguró que el candidato estaría ocultando algo al colocar sus manos dentro de sus bolsillos mientras da su aviso sobre lo ocurrido en el mitin horas antes. Hasta el momento, la grafóloga no ha hecho mención a las críticas que se ganó por sus declaraciones.

“Lo que vimos el día de hoy me parece fuerte, me parece digno de reflexión y después sale Jorge Álvarez Máynez dando este mensaje con un gesto de indignación, con gesto como de enojado, evidentemente no puede salir riéndose, pero más allá de cualquier explicación, sobre todo que en ningún momento reconoce el tema, hay una gran falta de autocrítica en este mensaje. Acuérdate que las manos en los bolsillos son una de las cosas que generan más desconfianza, tu cerebro dice: 'Ay, ¿pues qué está ocultando esta persona?’. Sobre todo alcanzamos a ver cómo corrió en lugar de ayudar.”