¿La veta de Televisa? Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, se lanza contra actriz de novela

Ciudad de México.- La famosa y joven cantante, Mía Rubín, que es la mayor de las hijas de la reconocida actriz y presentadora de TV, Andrea Legarreta, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que se lanzó en contra de la famosa actriz de novelas y también conductora, Sofía Rivera Torres, ante las burlas contra la joven cantante e histrionista, Lucerito Mijares, ¿acaso la vetó de Televisa?

La hija mayor de Andrea con el famoso cantante y también actor, Erik Rubín, creció ante los ojos del público y siempre se ha visto que es una niña muy centrada y calmada, pero ahora demostró que cuando se meten con los suyos no es tan tranquila, y no por el hecho de que se vaya a los golpes o insulte, sino que con al denominada 'cachetada' con guante blanco deja en claro su descontento y desaprobación, haciendo a un lado de su comentada imparcialidad.

Dicha situación se presentó ahora que en una reciente entrevista con Berenice Ortiz fue cuestionada por el tema de las burlas que se hicieron en contra de la hija de Lucero en el programa de Qué Importa, sobre que parecía hombre. Con su usual expresión serena, Mía señaló que al ser artista o hijo de una celebridad del tamaño que son los suyos o los de Lucerito, hay una alta exposición a esa clase de burlas, criticas y ataques, pero que eso no le da el derecho a nadie de opinar y menos sobre el cuerpo.

Visiblemente conmovida, la participante de Juego de Voces declaró que ver lo sucedido más que molestarla la dañó profundamente, pues es gran amiga de Lucerito y la apoyará en todo: "Es un tema que me rompió el corazón, es una de mis amigas, yo la amo con todo mi corazón, ese día que nos preguntaron yo no sabía que estaba pasando, y pues después de enterarme fue muy desgarrador más porque están utilizando una plataforma para degradar a una niña entonces pues sí me dolió mucho porque aparte es mi amiga".

Sobre que le diría a los presentadores de Imagen TV, Legarreta Rubín destacó que a ellos y al público en general solo podía expresarles que: "No hagan eso, en verdad si tienen opiniones así de dolorosas que se las guarden, no tienen derecho a estar diciendo este tipo de cosas y yo pues aquí con mi comadre siempre la voy a apoyar, gracias a Dios", señalando que la actriz de Tu Vida Es Mi Vida solo obtuvo consecuencias de sus actos: "Yo no tengo nada que comentar de Sofía, tampoco quiero ser también un frente para que le tiren hate, pero sin duda creo que las acciones tienen consecuencias".

