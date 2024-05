Liam Hemsworth luce por primera vez como Geralt de Rivia en 'The Witcher 4'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Geralt de Rivia finalmente ya tiene un nuevo rostro. La exitosa serie de fantasía de Netflix, The Witcher, regresa con un protagonista nuevo. Liam Hemsworth, el actor de Los Juegos del Hambre asumío este rol reemplazando a Henry Cavill, que estuvo protagonizando la serie durante las 3 primeras temporadas.

La noticia de la salida de Cavill sorprendió y entristeció a varios los fanáticos de la serie y del actor en octubre de 2022. En una publicación que fue compartida en redes sociales, Cavill se despidió del papel con un emotivo mensaje:

Como ocurre con los personajes literarios más importantes, paso la antorcha agradecido por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver a Liam dar vida a este hombre tan fascinante y lleno de matices

Su retiro de la serie, en ese momento coincidió con el anuncio de su regreso al Universo DC como Superman, por lo que se pensó que Cavill dejaba el papel para trabajar completamente como el superhéroe, lamentablemente el proyecto de superhéroes no llegó a concretarse debido a la renovación completa de la franquicia que ahora esta a cargo de James Gunn y Peter Safran, que no llamaron al actor y optaron por reiniciar a Superman con un nuevo rostro.

A pesar de que Cavill ya no interpretaría a Superman no hubo vuelta atrás con The Witcher y ahora Netflix publicó el primer vistazo de Hemsworth como Geralt, con cabellera blanca y el icónico medallón de lobos. La cuarta y quinta entrega de The Witcher adaptarán las tres novelas restantes de la saga creada por Andrzej Sapkowski: Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago. Al elenco regresan Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, Freya Allan como Ciri, Joey Batey como Jaskier, Cassie Clare como Philippa Eilhart y Mahesh Jadu como Vilgefortz de Roggeveen.

The Witcher narra las aventuras de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos y mutante que viaja por un mundo medieval ficticio lleno de criaturas peligrosas y seres mágicos. A lo largo de su trayecto, se ve envuelto en intrigas políticas, profecías ancestrales y batallas épicas. Mientras lucha por sobrevivir en un mundo hostil, también se convierte en protector de Ciri, una joven con un inmenso poder que podría cambiar el destino del mundo.

En la tercera temporada de la serie, Geralt quedó gravemente herido tras la batalla en la Torre de la Golondrina. Por suerte, encuentra refugio con las dríadas, un grupo de elfos que viven en armonía con la naturaleza. Allí, se reencuentra con Triss Merigold, una hechicera que lo ayuda a sanar sus heridas y le revela que Yennefer, su amada, sigue viva pero prisionera del malvado hechicero Vilgefortz. Decidido a rescatarla, se embarca en una nueva misión.

El productor Tomasz Baginski explicó en una entrevista con Wyborcza cómo se justificará el cambio de actor. En la cuarta parte de The Witcher, se verá una escena que recrea la gran pelea de la tercera temporada, pero con Liam Hemsworth como Geralt de Rivia en lugar de Henry Cavill.

La escena será parte de una historia que se cuenta a los niños un siglo después de los eventos de la serie. Con el tiempo, la leyenda se ha ido modificando y embelleciendo, y la pelea entre Geralt y Vilgefortz se convirtió en un mito. Aparentemente, la escena mostrará diferentes versiones de Geralt, con la apariencia de Liam Hemsworth y los diferentes looks que Henry Cavill usó en las temporadas anteriores

The Witcher ha recibido críticas generalmente positivas, destacando su adaptación fiel del material original, sus efectos especiales y sus actuaciones. La serie, que se ha filmado en diversos lugares, incluyendo Hungría, Reino Unido, España, Eslovaquia y las Islas Canarias, continuará explorando el vasto y complejo mundo creado por Sapkowski.

La nueva entrega será la penúltima de la franquicia. Según informes de Games Radar, una serie derivada que iba a centrarse en las Ratas, quienes salvaron a Ciri en la tercera parte, fue cancelada y su trama se integrará como flashbacks en la nueva historia. Aún no hay una fecha de estreno programada para The Witcher 4, pero los fanáticos pueden disfrutar de las primeras tres exitosas temporadas en la plataforma de Netflix.

