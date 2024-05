Pedro Sola anuncia proyecto fuera de 'Ventaneando' y así reaccionó Pati Chapoy; lo calló

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna no se puede pensar en Ventaneando sin Pedro Sola ya que este conductor no solo ha estado en el programa desde que comenzó sus transmisiones, sino que además es de los más queridos y aclamados por el público. Sin embargo, recientemente el famoso presentador decidió que era tiempo de probar fuerte en otra área y hace unas horas confirmó que está próximo a estrenar un proyecto fuera de la emisión de Pati Chapoy.

Como se sabe, Pedro estudió Economía en la UNAM, licenciatura que le permitió ejercer su profesión por varios años y que además le permitió conocer a Pati tiempo después. Aunque de joven mostró interés en ser actor, su padre le negó la posibilidad de estudiar esta carrera. Sin embargo, hace casi tres décadas recibió la oportunidad de sumarse a las filas de TV Azteca formando parte del elenco original de Ventaneando, que arrancó transmisiones el 22 de enero de 1996.

Elenco original de 'Ventaneando'

Aunque Sola ha hecho algunos proyectos que no tienen nada qué ver con Ventaneando, como ser DJ y youtuber, jamás ha dejado las transmisiones del programa. Pero a partir del anuncio que hizo este jueves, los fans del conductor temen que vaya a abandonar el programa y es que recientemente informó que retomó su carrera como actor. Sí, Pedro anunció que será parte de la nueva temporada de Lo que callamos las mujeres.

Fue hace unas horas cuando Pati le pidió a su colaborador que contara detalles de su proyecto: "Ya vez que yo soy actor de emociones, protagonista nunca he sido, pero me invitaron a hacer un capitulo de Lo que callamos las mujeres", declaró el comunicador de 77 años. En tanto que Daniel Bisogno cuestionó porqué estaba en esta serie que trata temas del género femenino y él respondió: "Todas éramos mujeres".

Yo hago el personaje de un presentador de programa, que hago una entrevista. Me salió maravillosamente", declaró.

Asimismo, Pedrito mencionó que se encuentra nervioso por el estreno de su capítulo: "Personaje que sale nada más en dos escenas, pero para mí es una emoción. No duermo, porque estoy tan nervioso", relató. Pero cuando el conductor se disponía a hablar más sobre su proyecto, Pati Chapoy le pidió callar para que no adelantara los detalles: "Ya avisaremos cuando estrene, no digas mucho, ¿qué te parece si ahí la dejamos?", dijo la conductora, dejando mudo a Sola.

Fuente: Tribuna