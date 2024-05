Poncho de Nigris dice que Marcela Mistral rechazó 'LCDLF' de Televisa por inquietante razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Poncho de Nigris, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente acaba de revelar que su esposa, la presentadora y también cantante, Marcela Mistral, acaba de rechazar el ir a La Casa de los Famosos México como se tenía previsto ante los productores de Televisa, debido a que tiene una muy inquietante razón para no entrar como habitante.

Fue hace poco más de una semana que De Nigris confirmó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que su esposa formaría parte de la segunda temporada del famoso reality show, agregando que él será panelista para opinar de todo, señalando que sin duda apoyaría a la cantante: "Yo también, ahí estaría de porrista, le echaría muchas ganas. Le voy a hacer muchas canciones a Marcela cuando se enoje o haga alguna cosa extraña".

Pero ahora, este jueves 23 de mayo se ha viralizado que Mistral ha cambiado de opinión, pues para De Primera Mano, el regiomontano declaró que ella decidió no entrar dado a que tomó en cuenta su consideración de que podría perder más de lo que realmente ganaría en dicho proyecto: "Lo que pasó es que ella no quiso entrar porque yo considero que arriesga más de lo que puede ganar, pero yo le dije que entrara, yo quería que entrara porque yo voy de panelista y me hubiera gustado que entrara pero pues ella se rajó".

Ante este hecho, el intérprete de temas como La Cobra, declaró que él era muy consiente de que entrar a ese reality era algo que podría traerte muchas cosas buenas si el público te apoyaba, pero si no, podría llegar a hundirte: "Te voy a decir una cosa, La Casa de los Famosos es de doble filo, entonces entras y te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, y la gente te puede terminar odiando o te puede acabar amando".

Finalmente, el exparticipante de Guerreros 2020 declaró que otro factor muy importante es que quería quedarse con sus hijos, pues al ser tan pequeños no quería dejarlos solos: "También por los niños, tenemos hijos, están bien chiquitos y ella no los quiso dejar solos conmigo. A lo mejor eso también tuvo qué ver. Yo la verdad los cuido muy bien a los niños pero yo también tengo mis eventos, mi trabajo. Me hubiera gustado que entrara, pero no sé si le hubiera ido bien o mal".

Fuente: Tribuna del Yaqui