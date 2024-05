¿Por culpa de Aislinn Derbez? Paulina Burrola habla de su separación de Maurico Ochmann

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida modelo de origen sonorense, Paulina Burrola, acaba de emplear sus redes sociales para hablar de su separación del famoso y querido actor, Mauricio Ochmann, haciendo una inesperada confesión de lo que ha vivido desde ese momento en el que se volvió tendencia ante los dimes y diretes que rondaron sobre los supuestos motivos, ¿acaso sí culpa a Aislinn Derbez?

A un año de que Mauricio y la famosa actriz y reconocida hija de Eugenio Derbez, el histrión y la modelo confirmaron que estaban en una relación sentimental, la cual llevaron lo más privada posible, aunque sin ocultarse de nada ni de nadie. Pero, pese a que Ochmann estaba al lado de Burrola, este dejó muy en claro que su prioridad eran sus dos hijas, especialmente Kailani al ser la más pequeña, por lo que su relación con Aislinn era muy cercana, incluso viajaban juntos en fechas importantes.

Es precisamente por este motivo que cuando ambos confirmaron su separación, tras casi dos años de relación sentimental, se comenzó a especular que fue por causa de Aislinn, dado a que supuestamente Paulina no estaría "de acuerdo con que Mauricio pasaba más tiempo con su ex que con ella", y tampoco le gustaba que la Derbez recurriera a Ochmann cada que se le presentaba algún tipo de problema.

Esta situación ha sido negada en más de una ocasión, sin embargo, no todos han creído esta situación, por lo que en una recientemente dinámica en Instagram de preguntas y respuestas, un fan le cuestionó a Burrola sobre su soltería y su sentir al respecto, a lo que ella declaró que es una mujer que valora su tiempo e incluso durante su relación sentimental, siempre trabaja en estar feliz sola: "Durante mucho tiempo, incluso en relación, (he) trabajado mucho la relación conmigo y mi soledad. Es un camino que me costó mucho. Ahora valoro más mi tiempo, como lo comparto, mi paz".

Cabe mencionar que la guapa modelo y actriz desde sus primeras declaraciones como expareja ha dejado en claro que no culpa a nadie de lo sucedido y que todo se dio de un acuerdo mutuo, negándose a mencionar siquiera a Aislinn: "Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta de que íbamos en rumbos distintos".

