Sergio Mayer Mori defiende la moda sin género y habla sobre su batalla contra las adicciones

Ciudad de México.- El cantante Sergio Mayer Mori estuvo recientemente platicando con los medios de comunicacion en un evento qiue fue realizado en la Ciudad de México, donde respondió a algunas preguntas sobre su vida personal y también profesional. El hijo de la reconocida actriz Bárbara Mori y el actor y expolítico Sergio Mayer, no tuvo miedo en hablar sobre temas delicados, abordando tanto su estilo de vestir como su experiencia con las adicciones.

Sergio Mayer Mori compartió abiertamente su batalla contra las adicciones y su proceso de recuperación. Hace unos meses, el cantante reveló que había estado internado en un centro especializado para tratar sus problemas con las adicciones. En el evento, Mayer Mori ofreció palabras de aliento y consejos a aquellos que se enfrentan a situaciones similares.

Sergio Mayer Mori también defendió su elección de vestir ropa femenina, explicando que su preferencia por ciertas prendas se basa en la variedad y el diseño, más que en las convenciones de género. Comentó sobre su experiencia al comprar ropa, destacando la falta de diversidad en la sección masculina en comparación con la femenina.

Lo que me pasa a mí personalmente, es que entro a una tienda a comprar ropa, y la zona de hombre, pantalón, camisa, saco, todo el tiempo, cambia el color, pero no cambia el diseño, y me voy a la zona de mujer y encuentro este tipo de cosas y obviamente es muy diferente, es irrelevante que esto está diseñado para un cuerpo de mujer, porque cualquiera lo puede usar”, manifestó Mayer Mori

El cantante también reflexionó sobre el impacto que tiene en otros jóvenes, quienes lo ven como un modelo a seguir. Sergio expresó su alegría al saber que su autenticidad inspira a otros a ser fieles a sí mismos.

A mí me da muchísimo gusto que hombres se puedan sentir identificados con ser ellos mismos, no tengo ninguna molestia en ello, al contrario, siempre estoy intentado ser lo más genuino conmigo mismo, y si eso le ayuda a otra gente a sentirse así, ¡qué bueno!”, declaró

Finalmente, Mayer Mori habló sobre los rumores sobre su supuesta relación familiar con Daniela Parra. En días recientes, Parra afirmó haber tenido una relación cercana con él, incluso sugiriendo un parentesco con los Mori. Sergio negó rotundamente cualquier vínculo con ella, mostrando su sorpresa ante la noticia.

No, la verdad es que no, o sea, me estoy enterando ahorita de esto… pero ¿quién es?... no sé, es que yo no sé nada de eso… a ver… ¿puedo ver una foto?... la verdad no [somos como primos], pero gracias”, respondió