Tras abuso y despido de 'Hoy', exintegrante de 'LCDLF México' da una desgarradora noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber confesado su terrible pasado con abusos sexuales y físicos, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos México y boxeadora mexicana, Mariana 'La Barby' Juárez, tras varios meses de haberse despedido del programa Hoy, acaba de brindar una entrevista muy reveladora en la que con suma tristeza, y más que nada decepción, dio una desgarradora noticia.

Juárez, que formó parte del matutino de la empresa San Ángel en Las Estrellas Bailan en Hoy, desgraciadamente a lo largo de su vida ha enfrentado dolorosos momentos, como su abuso sexual, la violencia familiar y una vida de carencia en su ascenso a la fama, sin embargo, cuando pensaba que estaba bien y lista para seguir avanzando, por desgracia el pasado mes de febrero de este 2024, anunció que volvía a estar en la ruina, pues le robaron todo de sus cuentas bancarías, hecho que denunció a la Policía y ahora se encuentran investigando.

Ahora, tras varios meses en estos procesos de investigación, la famosa pugilista mexicana reveló ante Televisa y otros medios de comunicación, que lamentablemente su patrimonio lo perdió con un colega del mundo del espectáculo, señalando que no diría su nombre y que no lo hará para que esa persona si desea salga a dar su versión: "En el medio que estamos todos los que trabajan con uno, quiere dar chance a que se resuelva todo y dar esa oportunidad para que no digan que al rato no di la oportunidad de aclarar cosas”.

Ante este hecho, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, aclaró que trató de ser una buena amiga y por eso confió de más, pero que ya no pasaría así, que había aprendido la tan importante de pedir documentos para sellar el tratado y evitar fraudes: "Somos muy confiados creemos que la gente es de confianza, se hacen amigos de uno, te hablan con tanta sinceridad que dices, ‘es de la persona que menos me lo puedo esperar’, pero bien dice la palabra que 'maldito el hombre que confía en el hombre0. A aprenderle chicos, ahora sí todo con firmita, contrato y hablado".

Finalmente, con un profundo dolor y una evidente tristeza, la excolega de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, señaló que no es el dinero lo que duele, sino el del quién provino la traición: "Más que nada lo que me ha dolido es la confianza que le puede dar uno a una persona y que de repente te volteen todas las cosas, es triste. Es el patrimonio de mi hija, yo sé que al final del día el dinero va y viene, pero se me hace muy injusto que uno trabaje y se quieran llevar lo que uno con mucho trabajo ha costado y miren que yo sí me gano la vida a chin...".

Fuente: Tribuna del Yaqui