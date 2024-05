Tristán, hijo de Yahir, le envía estremecedor mensaje tras hundirse en drogas: "Si ves esto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yahir, famoso cantante que saltó a la fama gracias a La Academia, ha vivido los peores momentos de su vida a consecuencia de los problemas de adicciones que ha padecido su hijo mayor, Tristán Othón, en los últimos años. Aunque el joven había preferido apartarse y se negó a recibir ayuda proveniente de su propio padre, ahora decidió enviar un cariñoso mensaje al famoso, asegurando que ya se alejó de las drogas.

En entrevista para el programa Ventaneando, Tristán desmintió, de una vez por todas, que siga consumiendo drogas y, además reveló que es devoto a la Santa Muerte. Sobre las diferencias que lo hicieron alejarse de Yahir, el también artista comentó: "Nunca le he tenido rencor ni nada; sin embargo, creo que fue muy necesario, un alejamiento o lo que sea, y ya lo que tenga que ver con el acercamiento ahora, pues claro, yo estoy bien abierto".

No obstante, Tristán mencionó que esto ya quedó en el pasado, pues desea reencontrarse con el hombre que le dio la vida: "Si había andado batallando y andaba muy también sobre mi macho, así como de 'eh, yo, yo puedo, yo puedo'. Es hora de que 'sí te extraño machín’, yo creo que era la ilusión del control, yo creo que era una ilusión mía, acerca de que 'oye, pues estoy en tu sombra'" agregó.

Fue justamente en este momento, cuando Tristán abrió su corazón y le envió un mensaje a su padre. "Te amo y aquí tengo yo siempre en mente, te mando un beso y un abrazote pá. Si ves esto, espero estés más tranquilo y sepas que estoy haciendo música", declaró. Y para reafirmar que está completamente convencido de su cambio, el descendiente de Yahir aclaró cómo hizo para alejarse de las drogas.

Después de que dejé yo el crack, estuve un rato pues sustituyéndolo, tú sabes, se atraviesan las cosas, más en la ... fiesta, me ha costado mucho trabajo. Ha sido mucho como yo repetirme a mí mismo ¿qué es lo que quiero ser?, a lo que quiero llegar".

En este sentido, Tristán manifestó que decidió alejarse de malas compañías para poder dejar las sustancias ilícitas. "Cuando yo me vi en peligro de extinción, porque uno con esas drogas se puede quedar en el viaje, yo me quise separar de un chorro de gente, también fue eso una ayuda grandísima, porque los mismos círculos y todo me hacían caer y caer. Cada vez me veo mejor, tomo menos, cada vez estoy como más tranquilo, y yo tomaba mucho por los nervios, más que nada”, expuso al respecto.

Por último, el también músico confesó que es gracias a su fe que ha podido modificar los malos hábitos de su vida. "Mucha gente me decía, traes en tus ojos la mirada de que andas mal, me miraba pues si no en la oscuridad, todo ese rollo me llevó a creer, a creer en la Santa y como se lo prometí, pues aquí sigo firme y tengo mi tatuajito, aquí la tengo siempre conmigo, tengo mis estatuillas, que más que nada representan la fe de qué santo me ayudó", concluyó.

Fuente: Tribuna