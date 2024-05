¿Vocalista de Reik tiene un romance? Filtran fotos del cantante vacacionando con un hombre

Ciudad de México.- Jesús Navarro, vocalista de la popular banda pop Reik, se ha convertido recientemente en el centro de atención en redes sociales; esto debido a la filtración de unas foto que lo muestran disfrutando de unas vacaciones y mostrándose muy cariñoso en compañía de un hombre. Estas imágenes nuevamente abrieron las conversaciones sobre sus preferencias sexuales.

Las fotografías filtradas muestran a Jesús Navarro y su acompañante caminando juntos y teniendo momentos que parecen ser de diversión dentro del agua, aunque no se ha confirmado la fecha ni el lugar exacto en que fueron tomadas.

Esta no es la primera vez que la vida privada de Jesús Navarro y su orientación sexual están en el centro de las conversaciones en las redes sociales y los medios de comunicación. En 2011, durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón, Navarro habló de manera abierta las especulaciones sobre su sexualidad, declarando:

No me molesta nada en lo absoluto, no tiene nada de malo ser gay