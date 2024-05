¿William Valdés vuelve a 'Hoy'? Presume su regreso a Televisa tras ser despedido de 'VLA'

Ciudad de México.- El controversial presentador William Valdés de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar debido a que a solo días de regresar a México tras una larga temporada en Estados Unidos, ahora presumió con orgullo ayer miércoles pudo regresar a las foros de Televisa luego de 1 año sin trabajo. Mediante sus redes sociales, el originario de Cuba compartió detalles de su regreso a las instalaciones de San Ángel, empresa que fue la primera en darle una oportunidad en México.

El también cantante e influencer llegó a México hace 6 años luego de haber trabajado en Univisión y Telemundo, y se integró al matutino de Las Estrellas donde trataron de conseguirle novia con la sección La Pareja Ideal, pero en 2019 y además fue uno de los conductores de El Camioncito de Hoy, pero Valdés decidió renunciar a la empresa de San Ángel porque según sus propias palabras, no cumplieron con lo que le prometieron.

Yo llegué a México con mi último airecito de dinero, se me acabaron mis ahorros y renuncié porque ya no tenía dinero y me tenía que regresar (a Miami)".