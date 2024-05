Acabó irreconocible: Tras desprecio por "gorda" y cirugías, exactriz de Televisa llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las conductoras de televisión más famosas de los años 90, quien formó gran parte de su carrera en Televisa, regresa a la señal de TV Azteca a través de una entrevista exclusiva concedida al programa Venga la Alegría. Se trata de la famosa Verónica Macías, quien comenzó trabajando como reportera y luego en 1992 la llamaron para conducir el programa Ándale, junto a Paco Stanley y Benito Castro.

Posteriormente le dieron su propio show: El Balcón de Verónica y además incursionó en la actuación de telenovelas como Carita de ángel y Cómplices al rescate, además de los unitarios Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real. Existió el rumor de que Verónica cayó en excesos, además de que enfrentó el divorcio del padre de sus hijos tras 12 años de matrimonio.

La conductora de 52 años ha tenido un radical cambio físico debido a que se ha sometido a varias cirugías al punto de acabar irreconocible a cómo lucía en sus inicios. La misma Verónica ha compartido que no siempre estuvo feliz con su figura y su peso, ya que hasta su propia familia la rechazaba: "Estuve en un hogar donde yo siempre me sentí que no era amada, que yo era fea, que yo era gorda y que yo era tonta... eso me hizo ser una mujer muy insegura".

La mañana de ayer jueves 23 de mayo Verónica, quien en 2020 reemplazó a Penélope Menchaca en el programa Ponle de Noche, reapareció en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista con VLA en la que habló sobre el próximo estreno de la serie ¿Quién lo mató?, que retratará el caso Paco Stanley y que es protagonizada por los actores Diego Boneta, Belinda, Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega.

Macías se mostró totalmente en contra del proyecto y compartió las razones: "Solo vi el tráiler pero con eso tuve para no seguir viendo... están mostrando que había muchos excesos, fiestotas, mucha droga y cocaína, eso vi en el tráiler, yo nunca vi eso, a mí no me consta eso", dijo la excompañera de Paco Stanley. Asimismo, Vero mencionó que ella conoció a un hombre sumamente "lindo", por lo cual cree que esta serie solo habla de mentiras:

Un señor lindo, bueno, que lo más que hacía era su cigarrito normal".

Asimismo, la conductora compartió porqué no debería de salir a la luz este proyecto que está a nada de estrenarse en Prime Video: "Están embarrando muchos nombres, la verdad yo creo que debería haber respeto para Paco... imagínate a su familia ver eso, es un dolor, es echarle limón y chile a la herida, pónganse en el lugar de la familia", exhortó.

