Al borde del llanto, Eugenio Derbez lanza amenaza al Cruz Azul: "No la vayan a cag…"

Ciudad de México.- Para quienes no lo sepan, Las Águilas del América nacieron como un proyecto alterno de Emilio Azcárraga Milmo, quien fue uno de los fundadores del Estadio Azteca y necesitaba a un club que jugara en su nuevo coliseo; debido a ello, la gran mayoría de estrellas de Televisa son fanáticas del mencionado equipo, sin embargo, existen sus excepciones, tal es el caso de Eugenio Derbez.

El ahora cineasta siempre dejó en claro cuán encantado estaba con los cementeros, al grado en el que su personaje ‘Ludovico’ también era gran fan y lo demostró en diversos capítulos de su show Familia P. Luche. Pese a que Eugenio Derbez se fue a vivir a Los Ángeles y formó una vida completamente diferente (y exitosa) en Estados Unidos, la realidad es que en el fondo nunca ha dejado de ser fan del Cruz Azul.

Como prueba de ello, el actor de CODA y Milagros del Cielo emitió un video en su cuenta oficial X (antes Twitter) donde mostró el gran apoyo que quería darle al Cruz Azul en la Clausura Final de la Liga MX. Inicialmente, el video es conmovedor, puesto no deja de agradecerle al club por haberlo dado todo por llegar a la gran final: “Gracias por haber llegado a la final, por una temporada tan hermosa; de verdad gracias de todo corazón; los quiero, los adoro”, externo el famoso.

Eugenio Derbez amenaza al Cruz Azul previo a la gran final de la Liga MX

Sin embargo, las cosas cambian de un momento para otro e incluso los ojos de Eugenio comienzan a mostrar algunas lágrimas, para luego amenazar a su equipo: “No la vayan a cag… No la vayan a cruzazulear”, dijo el padre de Aislinn Derbez en tono amenazante. Y es que, según lo dicho por la celebridad, él no podría soportar que el equipo llegase a perder o pasar por otra final de estrés como a la que el club los tiene acostumbrados.

“Ustedes tomen en cuenta que si la cruzazulean, ‘Ludovico’ ya no aguanta otro infarto, ‘Ludovico’ ya no aguanta otra final de estrés… yo también, ya no estoy en la edad de aguantar que el Cruz Azul pierda en la final, ¡y menos contra el América!”, detalló el famoso. Pero no todo fue tan malo, puesto Eugenio se mostró con una actitud de negociación, ya que, aseguró que podría tolerar que perdieran contra otro equipo que no fueran Las Águilas.

“Pierdan contra el Barcelona, el Real Madrid o contra Atlas, si quieren, Necaxa, Atlante… quien quieran, pero por favor, no pierdan contra el América (…) Neta… me les voy, pierden a un cementero, cementero que pierden contra el América, me les voy, ahí ustedes, que Dios los bendiga y que jueguen como nunca, ¡venga, máquina!”, declaró.

Fuentes: Tribuna