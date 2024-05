A borde de morir: Conductora de 'Hoy', hospitalizada de emergencia por esta terrible razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora de Hoy y periodistas de espectáculos, Shanik Berman, acaba de hacer una inesperada confesión sobre sus crisis de salud, revelando que hace un par de años que se sintió al borde de la muerte, poco después de que fuera hospitalizada de emergencia al haberse sometido a un tratamiento estético, señalando que sería por una muy terrible razón.

En el más reciente programa de Radio Fórmula del que forma parte Berman, esta se sinceró con sus miles de oyentes y sus colegas presentes, confesando que hace un tiempo, sin dar una fecha o por lo menos un año en específico, decidió someterse a un tratamiento estético para que sus labios se vieran más prominentes y carnosos, sin imaginarse que todo se iba a volver una completa pesadilla que la mantendría en el nosocomio.

Según lo relatado por la presentadora de Televisa y locutora, el tratamiento salió mal en el sentido que le crecieron dos grandes bolas por encima de la comisura de sus labios, además de otros síntomas que la llevaron a ser internadas en el nosocomio: "A mí una vez me pusieron algo aquí, arriba de las comisuras de los labios y me hizo un efecto horrible. Me salieron dos bolas así, porque me dio una mala reacción…. Acabé en el hospital".

Shanik Berman en Hoy. Internet

Al parecer, el procedimiento salió perfectamente bien, como se debería de ser, pero después de que salió de este tratamiento, al poco tiempo a la colega de Galilea Montijo le salió una reacción y se le hinchó terriblemente, siendo trasladada al nosocomio más cercano para tratarla: "Yo salí normal, con nada, y de pronto me vino todo, acabé en el hospital. Después de eso no me volví a poner nunca nada más, también puede hacer alergia".

Finalmente, Berman señaló que desde ese momento jamás se ha querido inyectar nada más y envejecer "naturalmente", afirmando que respeta a quienes deciden someterse a un tratamiento, pero que no los cree necesario: "Eso que dicen que: 'Da miedo envejecer'. Es como decir te da miedo que te salga una cana. Obviamente, todo lo que traiga un malestar da miedo, pero para qué piensas en eso, qué tal que ni llegas, que te mueres mañana saliendo de tu casa… Todo mundo envejecemos todos los días".

