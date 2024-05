Christian Nodal del 'clóset' a Andrea Legarreta; la famosa confirma sus gustos particulares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, 24 de mayo, se vivió una intensa jornada en el programa de revista de Televisa, Hoy, ¿la razón? El afamado cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, acudió a sus foros para poder tener una profunda charla con las conductoras del mencionado show; sin embargo, en determinado momento, las cosas dieron un giro de 180°, puesto la presentadora Andrea Legarreta hizo tremenda confesión al aire.

Todo ocurrió cuando una de las conductoras cuestionó a Christian Nodal sobre los regalos que suelen obsequiarle cada vez que tiene alguna convivencia con los fanáticos, resaltando que suelen darle muchos objetos de ‘Speedy Gonzales’, personaje con el que la celebridad afirmó identificarse, ya que era pequeño, pero veloz. A lo que el cantante de Botella tras Botella declaró que, en efecto, le gusta mucho el ratón de Warner Bros.

Entre otros comentarios, el ahora exnovio de Cazzu declaró que sus fans “son los mejores”, puesto son conscientes de que es ‘otaku’ (es decir, le gusta consumir anime) por lo que suelen regalarle “cositas de ‘One Piece’”, serie que, como ya te hemos mencionado anteriormente, el cantautor sonorense es gran fan, por lo que aprecia que sus seguidores lo sorprendan con objetos de la afamada franquicia japonesa.

Christian Nodal saca del clóset a Andrea Legarreta

Créditos: Internet

Es entonces que Andrea Legarreta revela que también tiene un gusto particular por el anime, declarando que suele ver este tipo de animación en compañía de sus dos hijas Mía y Nina Rubín, con quienes ve Attack On Titan (nombrado en japonés como Shingeki No Kyojin), hecho que le enterneció a Christian Nodal, puesto él consideró que le parecía muy “cool” que la actriz de ¡Qué Vivan Los Niños! Y Vaselina se tomara el tiempo para ver este tipo de series.

Sin embargo, todo parece indicar que no todas las presentadoras parecían felices por cómo se estaba desarrollando la charla, puesto rápidamente, una de ellas interrumpió a Andrea y a Nodal para expresar que no entendía de lo que estaban hablando, por lo que retomó la entrevista tal y como estaba planeada, esto provocó que el exnovio de Belinda comenzara a reírse por la reacción de la conductora de televisión.

Fuentes: Tribuna