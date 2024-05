Christian Nodal llega a 'Hoy': El ex de Belinda hizo estas exigentes peticiones en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante de regional mexicano, Christian Nodal, inesperadamente llegó al programa Hoy como su invitado, situación que no sucedía hace más de cinco años. Pero, según fuentes, para que esto sucediera, el exnovio de la famosa actriz y cantante, Belinda, no se los puso muy fácil y habría realizado estas exigentes peticiones a la producción de Televisa para tenerlo.

La mañana de este viernes 24 de mayo, el reconocido intérprete de temas como Adiós Amor y Ya No Somos Ni Seremos, fue el invitado especial para el matutino de la empresa San Ángel, causando un gran revuelo en las redes sociales, pues además de que es bastante inusual que se presente a foros y se le pueda ver en vivo, también es actualmente punto de conversación ante su más reciente separación de Cazzu.

Esta situación ha generado muchas dudas que los millones de fans del excoach de La Voz México, en su versión de TV Azteca, esperaban que fueran respondidas en el programa producido por Andrea Rodríguez Doria, sin embargo, este viernes 24 de mayo se frenaron las expectativas sobre que el joven sonorense pudiera hablar de este turbulento momento en su vida personal, ya que señalaron que puso varias exigencias para aceptar estar,

Según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Cultura Pop, aseguró que las exigencias, que aparentemente no eran negociables, que puso para contar con su presencia fueron muy claras y son: "No dinámicas incómodas. No preguntas respecto a su separación con Cazzu (@cazzuoficial). No se habla de su bebé. No preguntas sobre Belinda (@belindapop)", destacando que solamente hablaría de temas de su carrera.

Ante este hecho, varios de los seguidores de la mencionada cuenta bromearon con que era mejor que no invitaran al creador de temas como Cazzualidades, debiodo a que lo que en realidad les interesa a todos ahora, son los motivos de su ahora soltería: "¿Tons para que lo quieren? jajaja", "Cómo saben que es el artista escándalo del momento, por eso sería invitado al programa" y "Era lo que querían preguntarle, mejor no debió ir".

Fuente: Tribuna del Yaqui