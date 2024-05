Dua Lipa se convertiría en Megara en el nuevo live action de 'Hércules' para Disney

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El mundo de las adaptaciones live action de Disney sigue expandiéndose, y uno de los proyectos más esperados es sin duda la nueva versión de Hércules. Aunque los detalles se han mantenido en secreto, recientemente se ha revelado información interesante sobre el casting del proyecto. Entre las noticias más destacadas está la consideración de la famosa cantante Dua Lipa para interpretar a Megara, el interés amoroso del héroe griego.

Hace unos años, se confirmó que Anthony y Joe Russo, conocidos por su trabajo en las películas de Avengers de Marvel, serían los productores del remake live action de Hércules. Desde entonces, los fans han estado ansiosos por conocer más detalles sobre el proyecto. Sin embargo, desde el anuncio inicial de estas noticias no hubo mucha información y los productores señalan que han estado a la espera de un guión que consideren adecuado antes de avanzar en elegir al casting y la producción.

Además de los rumores sobre el casting de Megara, también se ha hablado de posibles actores para el papel principal de Hércules. En particular, Michael B. Jordan ha sido mencionado como un posible candidato para interpretar al héroe mítico. No obstante, al igual que con otros detalles del proyecto, esta información no ha sido confirmada oficialmente. Cabe destacar que el héroe original es griego y aún no se sabe si respetarán la etnia como ha sucedido en otros caso como Aladdin o si Disney hará su famosa inclusión.

Disney ha considerado varias opciones para la actriz que interpretará a Megara. Inicialmente, el nombre de Ariana Grande sonó como una candidata muy fuerte debido a su talento como cantante y su experiencia que ya tiene ella en musicales. Sin embargo, más recientemente, el portal The DisInsider informó que Dua Lipa es en una de las favoritas para el papel.

Dua Lipa es conocida por su potente voz, belleza y claro, un enorme carisma en el escenario, por lo que es la favorita también de muchos fans alrededor del mundo. Elizabeth Gillies, conocida por la serie de Nickelodeon, Victorius, también ha sido mencionada como una posible candidata para el papel.

Los expertos en entretenimiento también han hablado al respecto. En una entrevista reciente con DisInsider, Zach Perilstein de Boardwalk Times y Skyler Shuler hablaron sobre las producciones de Disney en live action y entró ahí el tema de la consideración de Dua Lipa para el papel de Megara:

Dua Lipa tiene una presencia escénica impresionante y su capacidad para conectarse con el público es innegable. Podría ser una elección perfecta para interpretar a Megara en el live action de Hércules, comentó Perilstein Disney está buscando traer una nueva energía y frescura a sus adaptaciones live action, y alguien como Dua Lipa podría ofrecer justo eso. Su popularidad y talento podrían atraer a una audiencia más amplia a la película, agregó Shuler

Poro otro lado, Disney sigue trabajando en otros proyectos live action y muchos de ellos ya están muy cerca de estrenarse: Mufasa: The Lion King ha recibido comentarios positivos en sus primeras etapas de desarrollo, y la película de Blanca Nieves ha obtenido buenas puntuaciones en las pruebas de audiencia pese a las críticas del reparto. Además, Disney está trabajando en una nueva versión de Los aristogatos y en el remake de La espada en la piedra.

