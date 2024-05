¿En crisis? Tras 'infidelidad' con actriz de Televisa, 'Canelo' así vivió su aniversario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que el reconocido boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, podría haber buscado serle infiel a su esposa con la actriz de Televisa, Verónica Montes, la modelo y madre de la hija del deportista, Fernanda Gómez, acaba de dejar en claro cómo está su relación amorosa al compartir en sus redes sociales como vivieron su aniversario de bodas, ¿acaso están en crisis matrimonial?

Como se sabe, hace un par de semanas que la mencionada actriz de melodramas, recientemente a través de una entrevista con Chisme No Like, Verónica exhibió que el deportista le envió un mensaje por DM en su cuenta de Instagram, lo que para ella es una alarma, pues considera que podría buscar algo más, señalando que "no es normal que alguien tan importante y ocupado y que le gusta tanto las mujeres te mande un: 'hola'".

Ante este hecho, afirmó que ella tomó la decisión de no responderle, pues sabe que está casado y que a ella no le gustaría que le dieran pie a su esposo para malas intenciones: "He recibido muchos mensajes de muchos artistas y gente que no está del medio. A mis fans yo les respondo siempre, pero yo no estoy buscando a nadie por redes sociales, la verdad. No me meto en un matrimonio. No me gustaría que me lo hicieran a mi".

Y ahora, en medio de todos estos dimes y diretes, en redes sociales, como Instagram, Fernanda dejó en claro que no les afectan en nada y está más unidos que nunca, debido a que en su tercer aniversario de bodas, compartió una fotografía del día de su boda en el que se fundían en un beso y otra en la que están posando ante el mar de Punta Mita en Nayarit junto al mensaje: "Feliz aniversario, por muchos y muchas vidas más. Te ama tu cucha".

De la misma manera, incluyó más fotografías de momentos divertidos y románticos de varios de sus viajes juntos a lo largo de sus tres años como matrimonio. Cabe mencionar que hasta el momento, 'El Canelo' no ha compartido ningún mensaje por esta importante fecha, pero se cree que como de costumbre, pronto van a compartir momentos de una nueva aventura juntos por el mundo.

