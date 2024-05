Galán de Televisa murió ahogado en deudas; su viuda llega a 'Ventaneando' y rompe en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 24 de mayo el reconocido histrión Andrés García habría cumplido 82 años de no haber muerto el pasado 4 de abril de 2023, derivado de todos los problemas que enfrentaba a causa de sus adicciones. Hace algunas horas su viuda, Margarita Portillo, apareció en el programa Ventaneando hablando de su doloroso fallecimiento y además compartió una triste noticia que estremeció a todos los fans del actor.

Como se recordará, el exgalán de novelas de Televisa perdió la vida tras complicaciones de la cirrosis hepática que padecía luego de haber tenido una vida llena de excesos y vicios por el alcohol y la droga; recientemente su propia viuda confirmó que don Andrés estuvo a punto de morir por una sobredosis. Mientras que en una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, Margarita habló de otros temas dolorosos.

El fallecido actor Andrés García

Frente a Pati Chapoy y todo el elenco, la viuda de Andrés contó que ha sido muy complicado sobreponerse a la muerte de su esposo y otras situaciones: "Pati ha sido difícil, ha sido un proceso el duelo… Me doy cuenta que al principio, aparte de su pérdida y de todo estaba yo enojada, me costó un tiempo y luego a los 4 meses se fue mi hermano, luego sucedió lo del huracán y me ha costado mucho trabajo", declaró conmovida.

La viuda del protagonista de Pedro Navajas compartió que por fortuna tiene una red de apoyo que la está acompañando en estos duros momentos. Sin embargo, algo con lo que ha tenido que lidiar sola son con los gastos de la casa de Andrés y la propia, resaltando que ambas tuvieron afectaciones por el huracán Otis: "De eso me estoy ocupando yo, precisamente ahorita están poniéndole una lona a mi casita que tenía techo de madera y se cayó gran parte, pero ahorita no le puedo poner losa y pues estamos tratando de poner bombas y de limpiar, escombrar y todo eso",

Y hablando de temas financieros, Margarita compartió los nombres de quiénes ayudaron a su esposo en sus últimos días, Anahí y de Jorge Reinoso, además de Jorge Ojeda, a quien ella le pidió prestado pues no tenía recursos debido a los gastos que dejó la muerte del histrión: "Él me ayudó cuando Andrés se había ido porque yo ya no llegaba a fin de mes, le pedí una cantidad y voy haciendo lo que puedo", dijo consternada. Y cuando se dio cuenta que Daniel Bisogno estaba en el foro, rompió en llanto recordando que él también tiene problemas hepáticos.

Yo aquí sobrellevando (su muerte)", dijo con la voz cortada.

Fuente: Tribuna