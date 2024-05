Golpe a Televisa: Al borde del llanto, afamada conductora anuncia su salida de la empresa

Ciudad de México.- Día con día, los conductores de Televisa acompañan a las personas a lo largo de su jornada, lo que ha provocado que la gente genere un sentimiento de familiaridad con cada uno de ellos; sin embargo, ¿qué pasa cuando los presentadores tienen que marcharse a ocuparse de sus propias vidas personales? Esto mismo es lo que miles de televidentes tuvieron que sufrir durante la tarde de este viernes, 24 de mayo, cuando una celebridad anunció su salida de cierto show, en vivo.

Luego de que Hoy termina su transmisión, sigue ¡Cuéntamelo, ya!, un programa que está mayormente enfocado en los espectáculos y el cual es conducido por Odalys Ramírez, Roxana Castellanos, Vielka Valenzuela y Maki Moguilevsky. Diariamente, el cuarteto se encargaba de informar a su audiencia y de organizar diversas dinámicas y entrevistas con las que mantenían entretenido al público, pero se dice que todo tiene un fin y nada puede durar para siempre.

Conductora de ¡Cuéntamelo, ya! abandona el programa en plena transmisión

Créditos: Internet

En este caso, una de las conductoras del programa anunció su salida del show vespertino y se trata de Maky Moguilevsky, quien al borde del llanto reveló frente a las cámaras que había decidido abandonar las transmisiones del show debido a que se iría a vivir a Miami, Estados Unidos, ¿la razón?, ¿acaso debía atender otro proyecto de televisión?, ¿será que se habría unido a las filas de Telemundo como tantas celebridades?

La realidad es que los motivos de Maky son mucho más personales de lo esperado, puesto según lo dicho por la famosa, la razón por la que abandonará su lugar en la empresa de San Ángel, es porque quiere pasar más tiempo con sus hijas. Cabe señalar que, hasta el momento, no brindó noticias con respecto a cuál será su siguiente movimiento, es decir, si conseguirá otro trabajo en la ciudad de Florida o si se dedicará completamente al cuidado de sus descendientes.

“Estoy muy agradecida con todos ustedes, vivimos muchas cosas, gracias al público. Me voy, mis hijas me necesitan, me voy a Miami”, declaró la famosa.