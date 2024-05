Horóscopo de Mhoni Vidente HOY viernes 24 de mayo 2024: La suerte de tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Se acerca el fin de semana! Y si quieres saber cuál será la suerte de tu signo zodiacal este último día hábil de la semana, es muy clave que consultes el horóscopo de hoy, viernes 24 de mayo de 2024, detallado por la pitonisa cubana Mhoni Vidente. En sus mensajes, creados con la lectura de las Cartas del Tarot encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡No dejes de leer los horóscopos de Mhoni Vidente!

Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 24 de mayo de 2024: Predicciones, según tu signo zodiacal

Aries

Día de intenso romanticismo; Mhoni Vidente le conseja salir con su pareja, o bien, si está soltero, con esa persona que tanto le gusta. Momento idóneo para vender una propiedad.

Tauro

Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece y ayuda a crecer. Búsquese un hueco y abandone sus costumbres sedentarias, le hará bien a su cuerpo.

Géminis

Las suspicacias con su pareja no son buenas en este viernes 24 de mayo. Trate de tomar más agua y comer más verduras; verá que se sentirá mejor. Equilibre su economía y no gaste tanto.

Cáncer

Buen día para emprender nuevas actividades con su pareja, querido Cáncer; el romance debe mantenerse, aunque sea una vez al mes. Hoy se sentirá relajado y feliz con su compañero.

Leo

Si chatea en internet es posible que hoy encuentre una nueva pareja para salir y empezar un romance. En el aspecto económico vive una jornada buena con un aumento salarial.

Virgo

Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad o podría tener serios problemas con sus jefes. Los nervios se adueñan de toda su energía este viernes; medite y respire.

Libra

Surge una sorpresa en su vida amorosa, querido Libra. En temas de dinero, necesita guardar más para alcanzar sus metas. Ayudará económicamente a alguien muy amado.

Escorpio

Un problema laboral que puede surgir este viernes 24 de mayo se solucionará bien y de forma tranquila. No fuerce su organismo y tome medicinas si las necesita.

Sagitario

No se enfade con aquellos que no quieren lo mismo que usted en la vida; las metas siempre son diferentes y eso no siempre es malo. Piense en los beneficios a largo plazo y siga ahorrando.

Capricornio

El horóscopo de Mhoni Vidente señala que la entrada de un trabajo nuevo le absorberá, pero que le ayudará a crecer profesionalmente. Cuidado con los accidentes en el hogar.

Acuario

En temas de dinero, puede que necesites el apoyo de tu familia para concretar un proyecto. Pide ayuda, eso no es malo y siempre puedes contar con alguien; ten cuidado.

Piscis

No dejes que un tercero se tema en tu relación, o de lo contrario tendrás severos problemas que podrían terminar de una vez por todas con tu intenso romance. Vale la pena invertir en cosas nuevas.

Fuente: Tribuna