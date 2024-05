La policía de CDMX detiene a Javier Ibarreche y ocurre algo inesperado; esto sucedió

Ciudad de México.- El popular creador de contenido Javier Ibarreche recientemente se vio envuelto en una situación peculiar y un tanto divertida al ser detenido por un oficial de la policía de la Ciudad de México. El incidente, que rápidamente se hizo viral en las en redes sociales, comenzó cuando Ibarreche fue detenido por no respetar las restricciones del programa Doble Hoy No Circula.

Javier Ibarreche, conocido por su éxito en TikTok y su participación como conductor en los Premios Oscar en TV Azteca, relató a sus seguidores cómo se dio cuenta que su vehículo no podía circular ese día. A través de su cuenta de Instagram, Ibarreche compartió con humor lo sucedido.

Wenos días de me enteré que hoy no circulo porque me lo hizo saber el oficial que me paró, escribió en una de sus Instastories