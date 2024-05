¿Le cae mal Shakira? Kika Edgar cuenta la manera en la que 'despreció' a la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada tanto tiempo los famosos hacen comentarios 'espinosos' que no son recibidos de la mejor manera por el público. A menudo, sujetos a malinterpretaciones, las figuras del medio artístico pueden 'meter la pata' en sus declaraciones ante medios de comunicación. Algo así le pasó a Kika Edgar, que si bien es una personalidad muy querida por los mexicanos, hubo un comentario que le hizo ganarse varias críticas.

Toda la polémica involucra a Shakira. Y es que Edgar contó en entrevista con Menny Carrasco en su canal de YouTube que en alguna ocasión le propusieron interpretar una canción de la cantante colombiana. Sin embargo, la actriz se negó rotundamente a entonar las letras de la compositora de 47 años, algo por lo que fue tachada por los internautas de 'payasa'.

En su relato, la famosa que conquistó nuestros corazones con su aparición en La Reina del Sur explicó que una disquera quiso obligarla a cantar una pista de 'Shaki'. Como respuesta, Edgar rechazó la idea al sentir que no había forma en la que ella pudiera identificarse con la cantante, ni con el ritmo de sus proyectos. Para ejercer presión, la empresa la amenazo y le hizo saber que si no accedía, entonces se quedaría con las manos vacías.

Dije: 'Espérame, es que yo no voy a cantar eso; no voy a cantar Shakira porque ni me identifico con ella, ni el ritmo ni nada'".

Luego de que las personas con las que estaba negociando le advirtieran que "si no cantas eso, no cantas", ella no se dejó doblegar y se mantuvo firme a sus principios. Enseguida se levantó de su asiento y agradeció a los presentes por la reunión. Acto seguido salió del lugar sin mirar atrás. Pero la historia no termina ahí, pues que un hombre se comunicó con ella para preguntarle qué había ocurrido minutos antes. A lo que ella se limitó a recordar que no estaba dispuesta a cantar algo de Shakira y en dado caso que quisieran que interpretara una melodía, pues "canto algo mío".

Es que yo no voy a cantar eso. ¿Por qué me van hacer a cantar algo? Pues si canto, canto algo mío".

Se desconoce cuál fue el tema de Shakira que se negó a cantar

Si bien para Kika Edgar fue un triunfo hacer valer su voz y no dejarse amedrentar por la disquera, los internautas la criticaron. Incluso la tomaron por 'egocéntrica'. Entre los comentarios negativos hicieron hincapié en que Edgar no tiene temas originales y que su carrera se basa en cantar covers.

"¿Canto algo mio? pero si canta solo covers”, “¿Quien es Kika?”, “Oila, Canto algo mío dice. ¿Cuál de todos sus exitos mundiales escogería?”, “Poniéndose sus moños la desconocida”.

