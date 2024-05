Lo saca del clóset: Exconductora de 'VLA' expone romance gay de Arturo Carmona ¿con actor?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa exconductora de Venga la Alegría: Fin de Semana e influencer, conocida como 'La Bebeshita', recientemente brindó una entrevista en la que dejó sorprendidos a todos al volver a sacar del clóset al reconocido galán de Televisa y también presentador, Arturo Carmona, debido a que por 'debajo del agua' expuso romance gay, sin revelar si era otro actor de melodramas o alguien fuera del medio.

Hace un par de años la reconocida Daniela Alexis, que es conocida artísticamente como Bebeshita, afirmó que tuvo una especie de relación sentimental con Carmona, pero este en una entrevista negó rotundamente lo dicho por la joven, afirmando que no la conocía y que estaba inventado todo, incluso llegó a decir que ella lo estaba acosando, por lo cual la presentadora expuso en Chisme No Like una serie de sus mensajes que comprueban que eran más que conocidos, pues hay una que otra foto provocativa del galán de novelas.

Han pasado casi dos años de esta situación y el galán de novelas como Un Camino Hasta el Destino siguió negando la relación, mientras que Bebeshita se mantiene firme en esta situación, tachándolo de infiel y hasta tener preferencias homosexuales, debido a que mientras que estaba en La Casa de los Famosos, producida por Telemundo, declaró que le cachó varios mensajes con uno que otro hombre y que hasta tenía sus quereres con una mujer transgénero.

Bebeshita sigue exponiendo a Arturo. Internet

Y ahora, durante una entrevista con Berenice Ortiz y otros medios de comunicación, le quisieron cuestionar sobre este tema que trató muy por encima dentro del reality show, sin embargo, la exparticipante de Enamorándonos fingió que se hacía la que no sabía, y con una sonrisa desviaba la mirada unos segundos diciendo que no sabía a que se referían, que ella no podía decir con certeza un sí, aunque mencionó que Carmona le "tira a todo", sin dejar nada pasar.

La exestrella de TV Azteca nada sutil habló entre líneas que para muchos fue muy claro que estaba mintiendo al decir que no sabía, pues para cerrar con el tema y la entrevista declaró que ella no podía dar más información, dado a que no le correspondía, aún cuando haya presenciado con sus propios ojos muchas cosas, dando a entender que sí eran verdad los mensajes eróticos con otros hombres y su presunto romance con mujer transgénero.

Fuente: Tribuna del Yaqui