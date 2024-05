Lucerito Mijares arremete contra Videgaray y Sofía Rivera Torres: “Son insultos, no chistes”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una reciente entrevista, Lucerito Mijares y su madre, la famosa cantante Lucero, hablaron sobre los comentarios que Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres hicieron sobre la apariencia física de la joven. La polémica llevó a los presentadores a ofrecer una disculpa pública. Sin embargo, Lucerito y su madre explicaron por qué estos comentarios no pueden ser considerados simples bromas, sino insultos.

Lucerito Mijares estuvo como invitada en el programa La Saga, donde, acompañada de su madre habló sobre el asunto. Durante la conversación, Lucerito recordó cómo fue qyue se enteró de los chistes y dijo sin tapujos, cual es su punto de vista acerca de este tipo de “comedia”. Y es que, pese a que antes dijo que que dichos comentarios no le afectan, en esta entrevista abrió su corazón y se sinceró sobre cómo se sintió realmente.

Ellos en su programa hablan de todo y de todos, y creo que pensaron: ‘si lo hacemos con otros y nadie se queja, vamos a hacerlo con esta adolescente’, comentó Lucerito

Añadió que, aunque suele tomarse las cosas con humor, esta situación fue diferente porque ella nunca había tenido un conflicto con los presentadores.

Fue como si decidieran meterse conmigo solo porque sí

Adela Micha, conductora del programa en donde estuvo invitada, le preguntó a Lucerito qué sintió al escuchar las burlas. La joven explicó que aunque dijo antes que no le afectan, la situación la desconcertó debido a que no conocía a los presentadores y no entendía por qué la atacaban.

Si yo hubiera hablado mal de ellos, lo entendería, pero no fue así. Decidieron meterse conmigo porque quisieron”, explicó

El origen de estos comentarios sucedió en el programa ¡Qué importa! de Imagen Televisión, donde Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres dijeron cosas sobre la joven como “parece hombre” y que “podía entrar gratis al antro como mujer”. Estos comentarios no tardaron en res respondidos por la cantante Lucero, que en su perfil de X los llamó “pobres mediocres” y declaró que estaban “cancelados para siempre”.

Y es que 'La Novia de América', se ha dedicado a defender su hija cada que tiene la oportunidad. En una entrevista reciente con Despierta América de Univisión, Lucero reveló que quedó sorprendida por la manera en que su hija reaccionó a las burlas.

Cuando supe del asunto, se lo platiqué a Lucerito tal cual. Su respuesta me sorprendió: ‘qué bueno que no se lo hicieron a alguien más, porque tengo amigas que sí son muy vulnerables y se sienten mal con esas cosas. A mí no me afecta’

Manuel Mijares, padre de Lucerito, tampoco de quedó callado y de igual forma expresó su indignación por los comentarios ofensivos hacia su hija. Apuntó a que la situación no fue para nada agradable y que, como padres, ambos tenían que hablar de esto y defender a su hija:

Entiendo la comedia y la libertad de expresión, pero debe haber consecuencias cuando se cruzan ciertos límites”, afirmó Mijares

Lucero y Mijares coincidieron en sus distintas declaraciones que, aunque Lucerito tiene 19 años y es una joven fuerte, no debería tener que lidiar con este tipo de ataques.

Como madre, siempre voy a reaccionar y no me voy a quedar callada”, aseguró Lucero

Lucerito ha dejado claro en sus distintas declaraciones que, aunque a veces pueda reírse de las situaciones incómodas, eso no da derecho a otras personas a hacerlo. “Si yo hago bromas de eso, es por mí”, dijo. Durante la misma entrevista, Lucerito compartió una anécdota sobre los malentendidos acerca su apariencia:

Estaba en un restaurante y haciendo un live con ‘Juego de Voces’. Al terminar, me quedé recargada en una columna y se acercó una pareja. Me dijeron: ‘Hola, joven. ¿Para dónde es la salida? ¿Usted es de seguridad?’ y pues les dije que sí y los mandé por la salida”, relató Lucerito

Lucerito también se ha visto apoyada por sus seguidores y fans, que cancelaron a los conductores en redes sociales. Por otro lado, su madre también enfatizó que es muy importante que no se permita que estos comentarios queden impunes y quienes los hagan no sufran ninguna consecuencia.

Eso no invita a que te insulten o se burlen de ti, dijo Lucero

Finalmente Lucero también recordó una conversación que tuvo con su hija:

Lo que hice cuando supe de este asunto, pues simplemente se lo platiqué tal cual, porque ambas estábamos en la casa, no me acuerdo si se estaba arreglando, y le digo: 'ya se armó un zafarrancho en redes sociales porque ya hay un montón de gente cuidándonos, defendiéndonos y hablando bonito de ti, porque hubo unos comentarios desafortunados de unas personas que tienen un programa

