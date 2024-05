Madison estaría embarazada de Pepe Gámez, según conductora de Telemundo; expone la prueba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora de Telemundo de origen mexicano, Penélope Menchaca, recientemente dejó a más de uno completamente sorprendido al asegurar que la guapa modelo puertorriqueña y estadounidense, Madison Anderson, al parecer estaría embaraza del reconocido actor y galán de la TV, Pepe Gámez, incluso en pleno programa en vivo no dudo en exponer la presunta prueba que demostraría que es verdad lo que dice.

Durante la tercera temporada de La Casa de los Famosos, Madison y Pepe se conocieron, creando poco a poco una profunda cercanía al pasar días y noches charlando, haciendo las dinámicas y demás dentro de la casa. Pero, esta relación que comenzó como una simple amistad, un apoyo en el aislamiento y en medio de la competencia, se terminó transformando en amor, iniciando su relación sentimental que ya tiene más de un año.

Ahora, esta historia de amor ha dado un nuevo paso, debido a que la pareja el pasado 21 de mayo, durante su viaje por Santorini, ubicado en Grecia, Gámez le pidió matrimonio de manera sorpresa, haciendo que esta llorara de emoción mientras que aceptaba. Tras esto compartieron el romántico momento junto al mensaje: "¡El sí más fácil que he dicho! No puedo esperar a pasar 'para siempre' contigo. ¡Te amo tanto mi amor! Y como me dijiste 'siempre seamos una relación de tres: tú, yo y Dios en el centro. ¡Me voy de Grecia comprometida!".

La noticia de este compromiso ha causado un gran revuelo a través de X, anteriormente conocido como Twitter, que convirtieron casi de forma inmediata el nombre de Madison y su nombre en conjunto, Pepison, celebrando que den esta increíble noticia, la cual según Penélope, se debería a que la pareja muy pronto podrían anunciar que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo, destacando que la prueba la dieron en el mismo video.

Según la presentadora del programa Hoy Día, mientras que Madison y Pepe estaban tomándose las foros previas al compromiso y después de haber dado ese importante paso en su relación, ambos siempre dejaban las manos colocadas en el vientre de la puertorriqueña, como si trataran de "proteger el fruto de su amor", señalando que para ella eso era prueba suficiente de su embarazo.

Fuente: Tribuna del Yaqui