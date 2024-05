Peso Pluma sorprende con el nuevo álbum 'Éxodo' y todas sus estrellas invitadas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, reveló detalles sobre su próximo álbum titulado Éxodo, que será lanzado el 20 de junio. Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, presentó la portada y la lista de canciones del que será su cuarto disco de estudio. Este material discográfico estará dividido en dos partes: la primera con 16 canciones y la segunda con 8 temas adicionales.

Peso Pluma anunció que cómo son 2 discos, también tendrán 2 estilos. El primer disco mantendrá el estilo característico de Peso Pluma con corridos tumbados. Colaboraciones destacadas con artistas del regional mexicano como Natanael Cano, Luis R. Conriquez, Gabito Ballesteros, Oscar Maydon, Ivan Cornejo y Chino Pacas están incluidas en este segmento. Por ejemplo, el sencillo La Durango con Eslabón Armado y Junior H es uno de los temas más esperados.

Por otro lado, el segundo disco mostrará un lado más experimental y urbano, con colaboraciones de grandes nombres del reguetón, pop y rap. Artistas como Cardi B, Anitta, Kenia Os, Ryan Castro y Quavo compartirán micrófono con Peso Pluma en esta faceta del álbum.

El anuncio de Peso Pluma no solo incluyó la lista de canciones, sino también la revelación de colaboraciones que han sorprendido a muchos. Bellakeo, en colaboración con Anitta, y Put Em in the Fridge junto a Cardi B, son solo algunas de las colaboraciones que han captado la atención debido a la calidad internacional que tienen estas artistas.

Trabajar con artistas tan diversos ha sido una experiencia increíble. Cada uno ha aportado algo único a las canciones y creo que los fans lo van a disfrutar mucho, dijo Peso Pluma

Éxodo llega después del éxito de Génesis, el álbum anterior de Peso Pluma, que le valió su primer número uno en la lista Top Latin Albums de Billboard y el tercer puesto en el Billboard 200 de todos los géneros.

Lista de Canciones del Disco 1

La Durango ft. Eslabón Armado y Junior H

Me Activo ft. Jasiel Nuñez

La Patrulla ft. Neton Vega

La People II ft. Tito Double P y Joel de la P

Sr. Smith ft. Luis R Conriquez

Rompe la Dompe ft. Junior H y Oscar Maydon

Mami ft. Chino Pacas

Belanova ft. Tito Double P

Bruce Wayne

Hollywood ft. Estevan Plazola

Reloj ft. Ivan Cornejo

Ice

Solicitado

Santal 33 ft. Oscar Maydon

Vino Tinto ft. Natanael Cano y Gabito Ballesteros

14-14

Lista de Canciones del Disco 2

Gimme a Second ft. Rich the Kid

Put Em in the Fridge ft. Cardi B

Pa No Pensar ft. Quavo

Peso Completo ft. Arcángel

Bellakeo ft. Anitta

Mala ft. Ryan Castro

Tommy & Pamela ft. Kenia Os

Teka ft. DJ Snake

El lanzamiento de Éxodo también vendrá acompañado de una gira que comenzará el 26 de mayo en el Festival Sueños en Chicago y recorrerá ciudades como Nueva York, Miami, Dallas, Las Vegas y San Diego.

La música es un viaje, y 'Éxodo' es el próximo paso en mi camino. Estoy emocionado de compartirlo con todos ustedes, concluyó el, cantante?

