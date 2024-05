¿Quién salió de 'Survivor México' HOY viernes 25 de mayo? Se fue uno de los favoritos

Ciudad de México.- A partir de este viernes 24 de mayo solo falta una semana para conocer al absoluto ganador de Survivor México ya que el 31 de mayo se disputará la esperada gran final. Pero en lo que llega esta fecha, la noche de hoy otro participante fue eliminado del programa conducido por Carlos Guerrero 'El Warrior' y lamentablemente se trata de uno de los sobrevivientes más fuertes de la actual temporada.

Como se sabe, en el episodio más reciente de Survivor México el conductor puso en juego el segundo Collar de Inmunidad de la semana y este fue ganado nuevamente por Gabriel Pontones 'El Rasta'. Además del beneficio de estar a salvo para la siguiente semana, el famoso participante tuvo la oportunidad de tener un paseo en yate y pudo llevarse a tres de sus compañeros escogiendo a Beng Zeng, Edwin Monsalvo y Gaby, ella poseía el otro Collar de Inmunidad.

Cuando se llegó la hora de enfrentar el Concejo Tribal la tensión estalló pero no entre los sobrevivientes sino con algunos de los observadores, es decir, con los exparticipantes del reality: John Guts y Janette Morales. Resulta que el polémico exparticipante se lanzó contra la reciente eliminada de Survivor México que en la eliminación pasada se sumó a una estrategia que no le favoreció en lo absoluto y por eso resultó eliminada.

Dejando de lado el pleito que hubo entre los exconcursantes, 'El Warrior' mandó a los aún sobrevivientes a votar y quienes resultaron sentenciados de forma directa fueron Jean Carlo Rivas 'Lobo', Edwin Monsalvo y 'Chile'. Mientras que Gaby tuvo que enviar a alguien a la eliminación y entre Beng y Esmeralda, eligió al joven actor, ya que 'Esme' ha sido su aliada y amiga a lo largo de toda la temporada: "Nunca te traicionaría", dijo Gaby.

De este modo, la eliminación se jugó solo entre varones y lastimosamente ya se sabe el nombre del eliminado. Quien tuvo que abandonar Survivor México este viernes fue Eduardo Miranda, quien era mejor conocido como 'Chile'. El famoso DJ mencionó que un pequeño error en la última prueba lo dejó fuera del reality y recibió un emotivo mensaje de despedida de 'Warrior'. Además, el propio sobreviviente se despidió del proyecto muy a su estilo.

Me la pasé muy bien, no juzguen a un libro por la portada... no me metan en grupos, no quiero ser su amigo", dijo bromeando.