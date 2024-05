¿Traición a Cazzu? Filtran FOTO de Christian Nodal con Ángela Aguilar tras truene

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- La jornada del pasado jueves, 23 de mayo, Christian Nodal se volvió tendencia en las redes sociales debido al abrupto fin de su relación con la rapera de origen argentino Cazzu, con quien procreó a su hija, Inti. Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de su ruptura, pero según lo dicho por la experta en lenguaje corporal y grafóloga, Maryfer Centeno, ambos habrían finiquitado su relación en buenos términos.

Sin embargo, horas después de que tremenda bomba estallara en el mundo del espectáculo, la cuenta de Instagram de la usuaria @reinaveenenosa, compartió una fotografía en la que se puede apreciar a Ángela Aguilar junto a Christian Nodal, a fuera de un inmueble ubicado en Houston, Texas, en Estados Unidos. En la imagen, se puede ver al cantante de Botella Tras Botella mirando a su alrededor, como si buscar algo, mientras que la hija de Pepe Aguilar escribe algo en su celular.

Christian Nodal y Ángela Aguilar son captados juntos en Houston

Créditos: Instagram @reinaveenenosa

Por si esto no fuera poco, la influencer aumentó la apuesta revelando que, según los informes con los que ella cuenta, Christian Nodal y Ángela Aguilar podrían estar “juntos”; sin embargo, la manera en la que la periodista escribió esto último resulta bastante ambigua, casi como si no pudiera confirmarlo al 100 por ciento, cosa que resulta comprensible por distintos factores que a continuación te vamos a explicar.

Si bien, la imagen no puede mentir y demuestra que, en algún momento, los cantantes estuvieron juntos, la realidad es que se desconoce en qué momento ocurrió esto, ya que, podría ser la evidencia de un antigua cita (recordemos que ambos son buenos amigos), por otro lado existen fuentes rumores que apuntan a que Ángela Aguilar mantiene una polémica relación con Josh Balls, jugador de los Dallas Cowboy, aunque esto tampoco ha sido confirmado por la cantante de La Llorona.

Por último y no menos importante, Christian Nodal no habría podido estar con Ángela Aguilar en el momento en el que la imagen habría sido captada, ¿la razón? La fotografía se viralizó el día 23 de mayo y ese día, el cantante tenía programado un concierto en la Arena Monterrey, en Nuevo León, por lo que, en teoría no habría tenido tiempo de mantener una cita con la intérprete de Mis amigas las flores y luego acudir a su presentación. Por ahora, solo queda especular y esperar a ver si los famosos hacen algún tipo de aclaración al respecto.

