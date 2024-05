Tras confirmar terrible enfermedad, estrella de Televisa da dura noticia en vivo de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa estrella de Televisa y querida cantante, Paty Cantú, recientemente decidió brindar una entrevista para Venga a Alegría, en la cual no dudó en haber dado una muy dura noticia, que fue transmitida en pleno programa en vivo, con referente a la tan terrible enfermedad que ella misma decidió anunciar hace varios días mediante sus redes sociales.

Fue hace un par de días que Cantú a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, decidió confesar que tenía hipotiroidismo, afección que en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea y que podría causar daños cardíacos y en otros órganos, expresando que: "Así que sí, hay días donde amanezco con la cara muy hinchada y ojeras. Y no solo eso, si no ánimo muy bajo. Estoy segura que quiénes viven con esta condición reconocen esto".

Y ahora, tras esta inesperada confesión con la delicada y terrible enfermedad, en una entrevista con TV Azteca habló un poco del proceso que vive, señalando cuál ha sido su mayor problemas en los últimos meses: "Estoy muy bien, simplemente vivo mi vida con hipotiroidismo, y el hipotiroidismo es un tema que de pronto controla todas las hormonas del cuerpo, puede controlar tus endorfinas si te sientes bien, si te sientes mal, si estás cansado, si estás deprimido, si subes de peso, si bajas de peso, si retienes líquidos, es un montón de cosas"

De la misma manera, la reconocida intérprete de temas como Afortunadamente No Eres Tú, mencionó que han sido meses muy complicados, y el día que lo compartió fue especialmente más emotivo: "Hace unos días lo compartí, porque sí, estaba especialmente sensible ese día y sí, es verdad que a lo mejor en unas entrevistas me veré de una forma y otras de otra, porque no lo puedo controlar siempre, pero la verdad eso es lo de menos, lo demás es que no sabemos qué hay detrás del ánimo de las batallas de todas las personas".

Finalmente, sobre los ataques que puede recibir, o que ya ha tenido del exterior, a través de Instagram u otras redes sociales, la realidad es que señaló que no toma importancia y es mejor ver de donde vienen los comentarios: "A veces cuesta más dar un cumplido que dar una crítica, pero se siente mucho más lindo y es de muy bonita la retroalimentación, se los recomiendo a todos".

Fuente: Tribuna del Yaqui