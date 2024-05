¿Tuvo romance con Serrath? Jorge Losa revela la verdad en 'Hoy': "Ferka está sufriendo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido deportista español, Jorge Losa, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar por su presunta infidelidad hacía su expareja, la polémica actriz y también presentadora, Ferka, por lo cual en una entrevista en el programa Hoy acaba de revelar toda la verdad de su tan mencionado romance con Serrath, señalando que María Fernanda Quiroz en realidad "está sufriendo".

Tras casi un año de haber confirmado su relación sentimental, los exparticipantes de Guerreros 2020 confirmaron que habían puesto punto final a su historia de amor. Aunque ambos negaron rotundamente que esto sucediera en malos términos y señalaron que no tenían nada que decir más que su amor era algo maravilloso, la revista TV Notas afirmó que el motivo fue una infidelidad por parte del galán español con la exparticipante de Enamorándonos.

Ante este publicación, en la que aseguraron que la exparticipante de Inseparables le encontró mensajes muy candentes con Serrath, Losa en una entrevista con el matutino de Televisa se sinceró y dijo que la situación es dolorosa, pero que no es por una infidelidad de ninguno: "Me rio porque no tiene sentido nada, es totalmente falso, entonces es una cosa más de inventar, como digo, entonces me hace mucha gracia, porque pues de seguro ahora ella va a ser... Yo he visto como le tiran mil cosas a ella, y ella también lo está sufriendo y no está padre".

Jorge niega infidelidad a Ferka con Serrath. Internet

Ante esto, aclaró una vez más que su separación de la integrante de MasterChef Celebrity se debe únicamente a que él en estos momentos pasa por algo que lo tiene alejado de casi todos y quiere enfocarse en él y sanar: "Es un tema de priorizarme sobre todo, no es un tema de falta de amor ni mucho menos, y como siempre lo hemos dicho ella y yo, tenemos un amor increíble, y eso no va a dejar de ser así, pase lo que pase, eso ya lo dijimos lo hablamos, y todo lo que se diga ahí fuera son especulaciones".

Es por este motivo que el exparticipante de La Casa de los Famosos México declaró que existe la posibilidad de que en un futuro pueda haber una reconciliación, pero que por el momento el tema de tener una pareja era una cuestión que por el momento escapaba a sus manos por sus razones: "Si el día de mañana ya tengo que, ya como.... Es que lo principal es que ahorita mismo, es que no estoy para relaciones, no puedo, ahorita mismo no puedo".

Fuente: Tribuna del Yaqui