Adiós Televisa: Tras firmar con TV Azteca, actriz se une a 'Ventaneando' y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien este 2024 hundió a Televisa al firmar su primer contrato en TV Azteca, de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que recientemente ofreció una íntima entrevista a Pati Chapoy, donde compartió una inesperada noticia. Se trata de la querida Itatí Cantoral, quien apareció en el programa Ventaneando en medio de rumores de que protagonizará un nuevo melodrama en el Ajusco.

La hija de don Roberto Cantoral (qepd) construyó su carrera en el Canal de Las Estrellas, haciendo su debut en la exitosa novela La pícara soñadora, pero su fama llegó luego de interpretar a la icónica 'Soraya Montenegro' en María la del barrio (1995). Además participó en melodramas como De frente al sol, Dos mujeres, un camino, Salud, dinero y amor, Infierno en el paraíso y La mexicana y el güero, siendo el último en 2021.

Itatí Cantoral en las novelas

Mientras que este 2024 la actriz firmó contrato en el Canal Azteca Uno para ser participante de MasterChef Celebrity México, de donde ya fue eliminada. Ayer viernes 24 de mayo, Cantoral se sinceró como nunca sobre su vida amorosa en una entrevista con Pati Chapoy. La famosa contó que aunque se casó con Eduardo Santamarina, padre de sus dos hijos mayores, Roberto Miguel y José Eduardo, muy enamorada, en realidad ella estaba comprometida con otro hombre.

La reconocida villana de telenovelas reveló que el hijo de Verónica Castro, Cristian Castro, fue el primero en pedirle matrimonio pero lo dejó plantado por 'Lalo'. "En su apogeo, después de sacar su disco de No podrás, estaba yo justamente estrenando Aventurera y había terminado mi relación con Eduardo Santamarina, que llevábamos dos años de novios, tenía como un mes de haber terminado con él. Eduardo Santamarina estaba trabajando con 'El Güero' Castro, todo en familia", dijo sonriendo.

Asimismo, contó cómo inició su fugaz romance con Cristian: "Mi mamá me dice: '¡adivina quién te habló!... Cristian Castro', y yo: '¡Ay, mamá!, me estás cotorreando'. (Me explicó) 'te habló porque quiere que salgas en un video, y me pidió por favor que te va a hablar su casa disquera porque quiere que tú seas la modelo del video'". Sin embargo, aseguró que se trató de "un leve romance, porque la verdad que no pasaron muchas cosas y fue todo muy rápido".

Fue en este momento cuando Lalo reapareció en la vida de la actriz y de una manera sorpresiva le pidió que unieran sus vidas legalmente. En eso llega Eduardo Santamarina, para esto yo estoy en Televisa, haciendo una telenovela… y de pronto escucho por el apuntador la voz de Eduardo Santamarina que me decía 'Itatí, ¿te quieres casar conmigo?', y el foro ¡ahhh!, bravo, porque ya lo sabían, Eduardo se lo había comentado al director y la dirección que me iba a pedir matrimonio", contó.

Tras este romántico momento, el galán de telenovelas le pidió a Itatí que inmediatamente fueran a ver su padre para pedirle su mano, hecho que sorprendió al fallecido Roberto Cantoral: "Esto pasó el viernes, el sábado le habló a su familia que se vinieran de Veracruz, el domingo nos estábamos casando en el Penthouse de Lindavista, por el civil. Y me habló Cristian el lunes, para decirme 'te quiero invitar’, y yo ‘nada más te quiero decir algo, ya me casé con Eduardo Santamarina'".

Fuente: Tribuna