¿Golpe a Cazzu? Filtran toda la verdad sobre la FOTO de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Corría el año 2020 cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar lanzaron su tema Dime cómo quieres, canción que significó un gran éxito en la carrera de ambos intérpretes; sin embargo, algo que la gente notó es que los famosos poseen una gran química sobre el escenario, por lo que los rumores de una relación entre ellos no tardaron en hacerse presentes, pese a que el sonorense estaba con Belinda, en aquel entonces.

A 4 años del estreno de esta canción, la gente no parece perder la esperanza de que la joven hija de Pepe Aguilar y el cantante del regional mexicano mantengan una relación amorosa, por lo que cuando se filtró una fotografía de los famosos a fuera de un inmueble en Texas, las especulaciones sobre un romance no tardaron en hacerse presentes, sobretodo porque horas antes Christian había hecho pública su separación de su ahora exnovia Cazzu.

Filtran toda la verdad sobre la foto de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Créditos: Internet

En el medio de todo este desastre mediático, una usuaria de TikTok, identificada como Nelitza Sauceda, salió a desmentir toda la noticia y reveló que ella fue la persona que captó a las celebridades. Según declaraciones de la fémina, ella es gran fan de ambos, por lo que, al verlos en la calle, decidió grabarles un video. La mujer desmintió que el clip fuese tomado en Houston y aclaró que, en realidad fue en Magnolia.

Asimismo, se disculpó con Christian Nodal y Ángela Aguilar por haberlos tomado de infragantí, pero por sobretodo, por haberlos expuesto al escrutinio mediático, puesto ésta no era su intención, sino por el contrario, solo quería llevarse un recuerdo de las dos estrellas. También aclaró que no se quiso acercar a pedirles un autógrafo o alguna fotografía porque llevaba con ella a sus hijos y no quería dejarlos a solas.

“Este video lo estoy haciendo para disculparme con Ángela y con Nodal, este video que subí el miércoles mayo 22, como se puede ver, aquí lo subí por la emoción de ver a Ángela y a Nodal, yo los admiro por su música y los grabe por la emoción de verlos porque yo vivo literal a lado de este lugar”, declaró la mujer.

Por otro lado, Nelitza explicó que, de alguna manera que no comprende, el video terminó por llegar a las manos de ‘Reina Venenosa’ con quien intentó hablar después de que se hicieran publicas las imágenes. Como prueba de ello, mostró algunas capturas en las que se leen los mensajes que le envió a la periodista, en ellos se aprecia que la acusa de robarle su video, a lo que ella se defiende aclarando que alguien se lo hizo llegar.

Fuentes: Tribuna