Madre Poncho de Nigirs dice si entrará a 'LCDLF'; el actor lo pide a productora de Televisa

Ciudad de México.- La señora Lety de De Nigris, acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro si es verdad lo que dijo su hijo, el reconocido actor regiomontano, Poncho de Nigris, con respecto a si es que entrará a La Casa de los Famosos México 2, después de que el también cantante e influencer expusiera un mensaje en el que le pide a Rosa María Noguerón, productora de Televisa de dicho proyecto, que la incluya.

Como se sabe, hace un par de días que De Nigris ha estado dando de que hablar con el inminente estreno de la segunda temporada del mencionado reality show, pues además de que confirmó y luego canceló la participación de su esposa, Marcela Mistral, también pidió que su madre entrara: "Productora de La casa de los famosos segunda temporada, te invito a que ya que no entró Adrián Marcelo, que no entró Marcela, ni ningún regio que me pueda hacer sombra. Te invito a que metas a mi mamá a La casa de los famosos, y si dura cuatro meses la temporada, mejor, y si no le llegas al precio, yo le pongo feria".

Pero, después de todo el revuelo que se hizo, el intérprete de La Cobra salió a afirmar que era pura broma lo que decía, que dudaba que su madre quisiera entrar a ese tipo de shows, además de que no le convendría a él, pues iba a exhibirlo cañón: "El pedo es que no va empinar bien gacho. Yo la apoyaría muchísimo. Imagínense lo que va contar allá. No, no aguanta con que le hagan dos cosas, se vuelve loca".

Ante este hecho, a través de su cuenta de TikTok, Doña Lety compartió un video en el que entre risas dice que sí se anima a entrar al mencionado reality show: "Me voy a la fama. Como soy muy tranquilona, voy a estar muy feliz en 'La casa'", por lo que recibió comentarios que apoyan este atrevimiento a este polémico proyecto: "La queremos dentro", "Si usted va, yo sigo La casa de los famosos México" y "Yo voto por doña Lety".

Pero, poco después empleó su cuenta de Instagram para asegurar que no se lo tomen en serio, que simplemente estaba bromeando con todo el movimiento que se generó por lo que dijo el exparticipante de Guerreros 2020, aunque dejó otro punto que hace dudar que hable en serio con que no entrará: "Poncho está haciendo que todo mundo crea que voy a estar en un lugar en el que no voy a estar. Bueno, no sé, quién sabe".

